Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Karne Hediyesi Göztepe Maçı Olacak

Öğrencilerin Karne Hediyesi Göztepe Maçı Olacak

1 saat önce

E.Yeni Malatyaspor Malatyalı öğrencilere karne hediyesi olarak Göztepe maçını ücretsiz izletecek.

Öğrencilerin Karne Hediyesi Göztepe Maçı Olacak, System.String[]
E. Yeni Malatyaspor Malatyalı öğrencilere karne hediyesi olarak Göztepe maçını ücretsiz izletecek.

Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından öğrenciler karne heyecanı yaşarken, E.Yeni Malatyaspor bu heyecanı yaşayan 444 öğrenciyi hediye amaçlı olarak Göztepe maçına davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi saat 13.30'da oynanacak Göztepe maçı için passolig kartı olmayan ve başvuru yapan ilk 444 öğrenciye karne hediyesi olarak ücretsiz bilet verilecek.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak ücretsiz maç bileti verileceği belirtildi.

Bilet için MalatyaPark Alışveriş Merkezi'nin önündeki gişelerden başvuru yapacak öğrencilerin, yanlarında öğrenci kimliklerini bulundurması gerekiyor.

Ücretsiz bilet başvuruları 18 Ocak Cuma günü saat 16.00'ya kadar devam edecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Spor
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