Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Karne Hediyesi Raket Oldu

Öğrencilerin Karne Hediyesi Raket Oldu

21 dakika önce

Türkiye Badminton Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi, ortak yürütülen projeler kapsamında Ankara'nın Bala ilçesindeki Köseli İlköğretim Okulu'nda öğrencilere spor malzemesi hediye etti.

Öğrencilerin Karne Hediyesi Raket Oldu, System.String[]
Türkiye Badminton Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi, ortak yürütülen projeler kapsamında Ankara'nın Bala ilçesindeki Köseli İlköğretim Okulu'nda öğrencilere spor malzemesi hediye etti.

Federasyonun "Orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür" projesi ile TSYD Ankara Şubesi'nin "Sporla iletişimdeyiz" sosyal sorumluluk projesine Bala ilçesindeki Köseli İlköğretim Okulu'nda devam edildi.

Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ve yöneticilerinin katılımıyla okul öğrencilerine file, raket ve tüy toptan oluşan spor malzemesi paketi hediye edildi. Ayrıca yarın yarı yıl tatiline girecek öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devem ettiklerini belirterek, "Projemizi daha önce TSYD Ankara şubesiyle başlatmıştık. Türkiye'nin 81 ilinde, 81 köye uluşma hedefiyle başlattığımız proje yoğun ilgi gördü. Federasyon olarak gençlerimizin spor yapmaları hususunda iyi bir sinerji oluşturduk. Bunu artırarak sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ise "Sporla iletişimdeyiz" projesi kapsamında farklı etkinlikleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Sporun iyi bir iletişim aracı olduğunu dile getiren Doğru, "Yakın veya uzak demeden gençlerimize, çocuklarımıza ulaşmak istiyoruz. Amacımız sporda farkındalık oluşturmak. Başkentin bütün spor paydaşlarıyla iş birliği içinde olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Etkinliğe katılan yönetici ve konuklar, dağıtımın ardından öğrencilerle gösteri maçı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:44 Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Spor
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