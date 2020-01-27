Öğrencilerin karne hediyesi sinema oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerin karne hediyesi sinema oldu - Son Dakika

Öğrencilerin karne hediyesi sinema oldu

6 saat önce

Mudanya Belediyesi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinde öğrencileri sinemayla buluşturdu.

Öğrencilerin karne hediyesi sinema oldu, System.String[]

Mudanya Belediyesi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinde öğrencileri sinemayla buluşturdu.


Mudanya Belediyesi, sömestr tatiline giren öğrencilere, bu yıl da eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak bir karne hediyesi verdi. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının yarısını tamamlayan öğrenciler, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" filmini arkadaşları ve aileleriyle birlikte izlemenin keyfini yaşadı.


Filmi öğrencilerle birlikte izleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Türkyılmaz, tüm çocukları 2 Şubat tarihine kadar Mütareke Meydanı'nda kurulu kalacak olan buz pistinde eğlenmeye davet etti. - BURSA

Uğur Mumcu, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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