Kaymakam Pişkin, 'Hedeflerinizi yüksek tutun. Lise hayatınızda geleceği daha çok merak eden kurgulayan gençler olun. 'Başaramayacağız.' kelimesine hayatınızda yer vermeyin." dedi.

Kaynak: AA

Mehmet Tutal, Deniz Pişkin, Seydişehir, Orta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Öğrencilerin karne heyecanı - Son Dakika

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