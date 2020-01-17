Öğrencilerin karnesini Jandarma verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerin karnesini Jandarma verdi - Son Dakika

Öğrencilerin karnesini Jandarma verdi

6 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin karne heyecanına ortak olup, karne dağıtırken, sonra da trafik bilgisi verdi.

Öğrencilerin karnesini Jandarma verdi, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin karne heyecanına ortak olup, karne dağıtırken, sonra da trafik bilgisi verdi.


Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek İlk ve Ortaokulu önünde trafik tedbirleri alan jandarma ekipleri okul ilk yarı kapanış töreninde öğrencilere karne dağıttı. Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Yılmaz öğrencilere karne dağıtırken emniyet ve asayiş konularında uyarılarda bulundu. Yüzbaşı Yılmaz, öğrencilere okul çevresinde gördükleri şüpheli kişi veya kişileri hemen okul idaresine bildirmelerini, tanımadıkları kişilerden hiçbir şey almamalarını ve tatilde bol bol dinlenmelerini istedi. Daha sonra Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek trafik kuralları hakkında öğrencilere sunum yapıldı. Astsubay Murat Dilek öğrencilere trafik kurallarına mutlaka uymalarını ve çevredeki herkesin trafik kurallarına karşı duyarlı olmalarını istedi.


Karne dağıtımı esnasında jandarma tarafından öğrencilere çikolata, trafik dedektifleri kartı ve trafik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - MALATYA

Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
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