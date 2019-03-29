Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Katıldığı Tatbikat Gerçeğini Aratmadı

Öğrencilerin Katıldığı Tatbikat Gerçeğini Aratmadı

15 dakika önce

Niğde Fen Lisesinde düzenlenen yangın tatbikatı gerçek yangın müdahalelerini adeta gölgede bıraktı.

Öğrencilerin Katıldığı Tatbikat Gerçeğini Aratmadı, System.String[]
Niğde Fen Lisesinde düzenlenen yangın tatbikatı gerçek yangın müdahalelerini adeta gölgede bıraktı.

Niğde Fen Lisesinde düzenlenen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Okul idaresi ve AFAD işbirliği ile gerçekleştirilen tatbikatta polis, itfaiye, ambulans, UMKE ekiplerine yangın ihbarında bulunuldu. Olay yerine kısa sürede 2 itfaiye, çok sayıda polis, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Tatbikattan bazı kurumların tatbikat başladığı anda haberdar edilmesi nedeniyle gerçek yangın varmış gibi ekipler tahminlerden daha kısa sürede okula geldiler. İtfaiye ekipleri önce üst katlarda mahsur kalan iki öğrenciyi kurtardı. Hava sıcaklığının 2 derece olması nedeniyle öğrenciler sağlık ekiplerine teslim edilene kadar biraz üşüdüler. Sağlık ve UMKE ekipleri tarafından mahsur kalan öğrenciler tek tek kurtarılarak ambulansın olduğu noktaya getirildiler. Öğrencilerin rollerini filmleri aratmayacak kadar gerçekçi oynamaları ise dikkat çekti.

Fen Lisesi Müdürü Mehmet Özdemir, tatbikatın bu derece gerçekçi olacağını tahmin etmediğini belirterek, "Arkadaşlar çok iyi çalıştılar. Çok büyük emekleri var. AFAD ile birlikte yaptık. Her şey tam usulüne göre sonuçlandı. İtfaiye, AFAD, polis, sağlık ekipleri ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum, herkes görevini dört dörtlük yaptı" dedi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:19 Kaynak: İHA

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