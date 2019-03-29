Öğrencilerin Katıldığı Tatbikat Gerçeğini Aratmadı

Öğrencilerin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadıNİĞDE - Niğde Fen Lisesinde çok az kişinin bilgi sahibi olduğu yangın tatbikatı gerçek yangın müdahalelerini adeta gölgede bıraktı.

Öğrencilerin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı



NİĞDE - Niğde Fen Lisesinde çok az kişinin bilgi sahibi olduğu yangın tatbikatı gerçek yangın müdahalelerini adeta gölgede bıraktı.

Niğde Fen Lisesi'nde havanın yağışlı ve soğuk olduğu bir anda başlatılan yangın tatbikatı gerçek yangın ortamını adeta gölgede bıraktı. Okul idaresi ile AFAD işbirliği ile gerçekleştirilen yangın tatbikatı başlatıldıktan sonra polis, itfaiye, ambulans, UMKE ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok kısa süre içerisinde 2 itfaiye, çok sayıda polis ekibi, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Tatbikattan bazı kurumların tatbikat başladığı anda haberdar edilmesi uygulanan okulda yangın senaryosunu bir adım daha öne taşıdı ve gerçek yangın varmış gibi ekipler tahminlerinde ötesinde en kısa sürede fen lisesine geldiler. İtfaiye ekipleri önce üst katlarda mahsur kalan iki öğrenciyi kurtardı. Öğrenciler itfaiye merdiveni ile kurtarma sepetine alındı. Daha sonra yere indirildiler. Tatbikat anında hava sıcaklığını 2 derece olması nedeniyle öğrenciler kendilerini sağlık ekipleri alıncaya kadar biraz üşüseler de tatbikatın gerçekçiliğini belirtmeden geçemediler. Sağlık ve UMKE ekipleri tarafından mahsur kalan öğrenciler tek tek bulundukları yerden kurtarılarak ambulansın olduğu noktaya getirildiler. Görevlilerin sedye ve kollarında ambulansa getirilen öğrencilerin, senaryoyu filmleri aratmayacak kadar gerçekçi oynamaları gözlerden kaçmadı. Yüzlerindeki ifadeler onların gerçekten de yangında mahsur kalanlar kadar etkili oldukları gözlendi.

Tatbikat ile ilgili olarak açıklama yapan Fen Lisesi Müdürü Mehmet Özdemir, tatbikatın bu derece gerçekçi olacağını tahmin etmediğini belirterek; "Arkadaşlar çok iyi çalıştılar. Çok büyük emekleri var AFAD ile birlikte yaptık. Her şey tam usulüne göre sonuçlandı. İtfaiye, AFAD, polis, sağlık ekipleri ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum, herkes görevini dört dörtlük yaptı" dedi.

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