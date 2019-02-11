Öğrencilerin Kayak Keyfi
2 gün önce
VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, gün boyu kayarak karın tadını çıkardı.
VAN (İHA) – Van
'ın Özalp
ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, gün boyu kayarak karın tadını çıkardı.
Özalp ilçesinde haftalardır termometrelerin eksi 20 dereceyi göstermesi nedeniyle çocuklar da dışarıda zaman geçiremiyordu. Hafta sonu yüzünü gösteren güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, poşetler ve plastik bidonlarla kaydı. Düşe kalka kayarak karın tadını çıkaran çocuklar, "15 tatilde hava çok soğuk olduğu için kayamamıştık. Güneşli
havayı fırsat bilerek kayıyoruz" dediler. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:25 Kaynak: İHA
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