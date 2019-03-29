Öğrencilerin Külliye Heyecanı

Öğrencilerin külliye heyecanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyeye davet edilen öğrencileri heyecan sardıADIYAMAN - Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Adıyaman Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulunun öğrencileri külliyeye...

Öğrencilerin külliye heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyeye davet edilen öğrencileri heyecan sardı



ADIYAMAN - Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Adıyaman Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulunun öğrencileri külliyeye gidecekleri günü iple çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman'da gerçekleştirdiği miting sonrası Adıyaman Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulunun açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada okul öğrencileri ile bir araya gelerek bir süre sohbet etmişti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencileri külliyeye davet etti.

Cumhurbaşkanının daveti üzerine külliyeye gidecek olan öğrencileri heyecan sararken öğrenciler gidecekleri günü sabırsızlıkla bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin elinden tuttuğunu ve başını sevmesinden dolayı büyük bir heyecan ile mutluluk yaşadığını vurgulayan Nihal Bulut, "Ben ilk olarak çok heyecanlandım ve benim elimi tuttuğunda çok mutlu oldum, başımdan öptüğünde, benimle konuştuğunda yani ilk defa oldu böyle bir şey. O yüzden be nde çok mutlu oldum ve bizim okulumuza geldiği için çok teşekkür ediyorum cumhurbaşkanımıza. Yani çok heyecanlıyız bütün arkadaşlarımızla. Çok merak ediyoruz ilk defa oraya gideceğiz ve oradaki yerlere bakacağız, oradan güzel bir şekilde faydalanacağız. Onun için de çok mutluyuz ve teşekkür ediyoruz. Bizi davet etmesi çok sevindirdi, çok güzel bir şey oldu. Onu çok seviyoruz, kalpten ve gönülden kendisine teşekkür ediyoruz, bizi külliyeye davet ettiği için" dedi.

Öğrencilerden İlknur Kılıç ise "Cumhurbaşkanımız okula geldi çok mutluyuz. Geldiği için teşekkür ediyoruz, bize önem verdiği için. Evet tekrardan göreceğimiz için de çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımızı göreceğimiz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanını yakından gördüğü için mutlu olduğunu söyleyen öğrencilerden Muhammed Gazi Tunç ise, "Heyecan var, ilk defa cumhurbaşkanımızı görüyorum ve bizim okulumuza değer verdiği için ona çok teşekkür ediyoruz. İlk defa böyle bir mutluluk yaşıyoruz, çok heyecanlıyız. Onu tekrardan göreceğimiz için çok mutluyuz. Bizi külliyeye davet ettiği için minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin külliyeye gitme tarihlerinin yapılacak olan 31 Mart seçimleri sonrasında belirleneceği öğrenildi.

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