Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin kumbarada biriktirdikleri harçlıklar yardım kolisi oldu
Son Dakika Güncel Haber

Öğrencilerin kumbarada biriktirdikleri harçlıklar yardım kolisi oldu

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde, öğrenciler biriktirdiği cep harçlıklarından satın aldıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Öğrencilerin kumbarada biriktirdikleri harçlıklar yardım kolisi oldu, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, öğrenciler biriktirdiği cep harçlıklarından satın aldıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.
Beyşehir'de Ali Rıza Celeboğlu ilkokulu 4 C sınıfında öğrenim gören öğrenciler, ramazan ayında örnek bir yardım kampanyasına imza attı.
Öğrenciler, yıllardır yürütülen bir proje kapsamında yıl boyunca biriktirdikleri ailelerinden aldıkları okul harçlıklarını sınıf kumbarasıyla paylaştı.
Ramazan ayı geldiğinde kumbarada biriken paralarla yardım kolileri satın alan öğrenciler, kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.
Konuyla ilgili olarak sınıf öğretmenleri tarafından yapılan açıklamada, 4'üncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 1'inci sınıftan itibaren yürüttükleri bu projenin geleneksel hale getirildiği belirtilerek, "Velilerimizin de desteğiyle bu yardımlarda 4'üncü yılımıza ulaştık. İhtiyaç sahiplerinin hayır dualarını alıp mutlu olduklarına şahit olmak çok güzel bir duygu. Öğrencilerimize ramazan ayının ruhuna uygun olarak paylaşmanın yardımlaşmanın güzelliğini yaşıyor ve yaşatıyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah bu kampanyamız tüm öğrencilerimize örnek olur, toplumun her kesiminde yaygınlaşır, dileğimiz, hedefimiz bu." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:30 Kaynak: AA
Beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 28 Mayıs Salı İl İl İftar Vakitleri Binali Yıldırım: İstanbul'da motosikletlilere köprüler bedava olacak, doğal gaza yüzde 10 indirim yapılacak Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu Binali Yıldırım "Çaldılar" çıkışıyla ilgili açıklama yaptı: Mecburdum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 12:10:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin kumbarada biriktirdikleri harçlıklar yardım kolisi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]