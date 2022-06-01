Öğrencilerin 'kumru yuvası' hassasiyeti - Son Dakika
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Öğrencilerin 'kumru yuvası' hassasiyeti

01.06.2022 09:54

Öğrencilerin 'kumru yuvası' hassasiyeti Kumru kapının üzerine yuva yaptı, kapanmaması için yangın söndürme tüpüyle bağladılar Samsun'da üniversite öğrencileri, yurdun giriş kapısı üzerine yuva yapan kumruya sahip çıktı.

Öğrencilerin 'kumru yuvası' hassasiyeti

Kumru kapının üzerine yuva yaptı, kapanmaması için yangın söndürme tüpüyle bağladılar

SAMSUN - Samsun'da üniversite öğrencileri, yurdun giriş kapısı üzerine yuva yapan kumruya sahip çıktı.

Samsun'un Canik ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Canik Öğrenci Yurdu'nun giriş kapısı üzerine kumru yuva yaptı. 300 öğrencinin kaldığı yurdun görevlileri yuvayı fark edince kapının açılıp kapandığında yuvanın bozulmaması için kapı kolunu yangın söndürme tüpüne kablo ile bağladı. Kapının giriş ve çıkış yönüne de üzerinde "Dikkat! Kapının zerinde kuş yuvası bulunmaktadır. Lütfen kapılı hareket ettirmeyelim" yazısını astılar.

Öğrenciler ise yumurtlayıp kuluçkaya yatan kumrunun artık ailelerinden biri olduğunu belirterek, yurt görevlilerinin duyarlılığından memnun olduklarını söylediler. 12 gündür yurdun kapısının açık kaldığı ve kuşun yavrularının yumurtadan çıkıp büyütüp uçmasından sonra kapının eski haline döndürüleceği öğrenildi. Ayrıca, yurdun ana giriş kapısında 24 saat özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı ve yurdun kapısının açık kalmasının öğrencilerin güvenliği açısından bir sakıncasının bulunmadığı belirtildi.

Öğrencilerin 'kumru yuvası' hassasiyeti
Öğrencilerin 'kumru yuvası' hassasiyeti
Öğrencilerin 'kumru yuvası' hassasiyeti
Öğrencilerin 'kumru yuvası' hassasiyeti

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Kaynak: İHA

Üniversite, Yangın, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerin 'kumru yuvası' hassasiyeti - Son Dakika


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