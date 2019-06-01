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Öğrencilerin LGS heyecanı

1 saat önce

Öğrencilerin LGS heyecanı Çocuklar sıralarda, veliler bahçede ter döktüİSTANBUL - Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren LGS heyecanı İstanbul'da sabah saatlerinde başladı.

Öğrencilerin LGS heyecanı
Çocuklar sıralarda, veliler bahçede ter döktü
İSTANBUL - Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren LGS heyecanı İstanbul'da sabah saatlerinde başladı. Kendi tercih edecekleri liselere yerleşmek isteyen ortaokul öğrencileri, 9.30'da başlayan sınav öncesinde okulların önüne aileleriyle birlikte geldi. Sınavın yapılacağı okullara giren öğrenciler içeride, velileri ise dışarıda ter döktü.
İstanbul'da Liselere Giriş Sınavı heyecanı yaşanıyor. Saat 09.30'da başlayan sınav öncesinde on binlerce ortaokul son sınıf öğrencisi sınavın yapılacağı okullara gelerek sınav saatini beklemeye başladı. Sınava girecek öğrenciler kadar, onlara eşlik eden velileri de heyecanlıydı. Kimi veliler bahçede arkadaşlarıyla sohbet ederek çocuklarını beklerken, kimileri de dua ederek ve Kur'an okuyarak çocuklarına destek oldu.
Sınav öncesinde Ataşehir'deki Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu girişindeki güvenlik noktasında sıra beklerken İHA'ya konuşan öğrenciler heyecanlı olduklarını, buna rağmen başarılı sonuçlar almayı beklediklerini ifade etti. Çok uzun birer hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen öğrenciler, girmeyi hedefledikleri okulları da paylaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalan öğrencilerin, sınav başlangıcından önce okula girme telaşı yaşadıkları görüldü.
En az çocukları kadar heyecanlı olan veliler ise heyecanlarını gizleme gereği duymadı. İHA'ya konuşan veliler çok uzun bir çalışma maratonunun ardından buralara kadar geldiklerini, çocuklarına güvendiklerini söyledi.
İki oturum halinde düzenlenecek sınava verilecek arada öğrencilerin bahçeyi rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu bahçesinde bekleyen veliler, bahçe dışına alındı. Görevlilerin sınav güvenliği için oldukça titiz davrandıkları görüldü.
Sınavdan elde edilecek sonuçlarla, Türkiye genelinde bin 531 lisedeki 139 bin 660 kişilik kontenjana merkezi sistemle yerleştirme uygulanacak. Sınav sonuçlarının ise 24 Haziran tarihinde açıklanması bekleniyor.
Öğrencilerin LGS heyecanı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:11 Kaynak: İHA
Ali ihsan, Sabah, İstanbul, LGS, Güncel
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