Öğrencilerin minibüsteki tehlikeli yolculuğu kamerada

Görüntü dökümü: -------------- -Öğrencilerin minibüs beklemesi -Öğrencilerin minibüse binmesi -Öğrencilerin minibüsten sarkarak ilerlemesi -Dolu minibüsler -Genel ve detaylar

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bir kent, gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice için seferber oldu