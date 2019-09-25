Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin minibüsteki tehlikeli yolculuğu kamerada
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Öğrencilerin minibüsteki tehlikeli yolculuğu kamerada

2 saat önce

SULTANGAZİ'de insanların balık istifi yolculuk ettiği minibüslerde öğrencilerin kapıdan sarkarak evlerine gitmeleri yürekleri ağza getirdi.

Öğrencilerin minibüsteki tehlikeli yolculuğu kamerada, System.String[]
SULTANGAZİ'de insanların balık istifi yolculuk ettiği minibüslerde öğrencilerin kapıdan sarkarak evlerine gitmeleri yürekleri ağza getirdi. Lise öğrencilerden bazılarının tıka basa dolu minibüslerdeki tehlikeli yolculuğu DHA muhabiri tarafından görüntülendi.
Sultangazi'de çekilen görüntüler, trafikteki tehlikeli yolculuğu gözler önüne serdi. Şoförlerin, trafikte tıka basa dolu olmasına rağmen yolcu minibüslerin kapılarını açık şekilde seyretmesi kural tanımazlığı gösterdi. Daha fazla yolcu almanın telaşındaki minibüs şoförleri basamakta yolcu taşıyarak ilerledi. Çevrede bulunan okullarda öğrenim gören öğrenciler de, okul çıkışı evlerine gitmek için minibüsleri tercih ediyor. Trafikte tıka basa dolu hatlı minibüslerde dışarı sarkarak yolculuk eden öğrencileri görenlerin yürekleri ağzına geldi.  Hıncahınç dolu minibüslerde dışarı sarkan yolcuların ve öğrencilerin tehlikeye aldırış etmeden seyahatlerine devam etmeleri de görüntülendi.


Sultangazi, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:07 Kaynak: DHA
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