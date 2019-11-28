Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' coşkusu
Son Dakika Güncel Öğrencilerin 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' coşkusu - Son Dakika

Öğrencilerin 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' coşkusu

7 saat önce

Samsun'da 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' açılışında konuşan İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, çocuklara temel trafik bilincinin kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' coşkusu, System.String[]

Samsun'da 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' açılışında konuşan İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, çocuklara temel trafik bilincinin kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.


Tüm Türkiye'yi gezerek yaklaşık 6 milyon öğrenciye trafik kurallarını öğretmeyi ve bilinç kazandırmayı amaçlayan 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' Cumhuriyet Meydanı'na kuruldu. Meydanda yer alan etkinlik alanının açılışını yapan Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, dün 'Trafik Bölge Değerlendirme Toplantısı'nı yaptıklarını ve 21 şehrin emniyet yöneticileri ile çalışma başlattıklarını hatırlatarak, "İçişleri Bakanlığı ve Milli eğitim Bakanlığının birlikte yürütmüş olduğu Mobil Trafik Eğitim Tırı ilimize geldi. Dün Havza ilçemizdeydi, bugün merkezimize geldi. Dolayısıyla çocuklarımızdaki trafik bilincini ve bilgilendirmeyi artırmak amacıyla öncelikle tırın içerisinde teorik bilgi ve o eğitimin akabinde bir pist oluşturmak suretiyle çocuklarımıza farkındalık oluşturma gayreti içerisinde olduk. Bununla beraber çocuklarımıza bir takım ödüller verdik. Önemli olan küçük yaşta temel alışkanlıkları kazandırmak" dedi.


Tır içerisinde eğitim alan çocuklar meydanda kurulan özel parkur ile bu bilgilerini yaşayarak deneyimledi. Etkinlik açılışı katılan öğrencilere hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile tamamlandı.


Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, Trafik Uygulama Daire Başkanı Mehmet Yavuz, Trafik Eğitim Daire Başkanı Ali Temiz, Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Cumhuriyet Meydanı, Ömer Urhal, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:06 Kaynak: İHA
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