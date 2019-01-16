Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Müzik Yetenekleri Ortaya Çıkarılıyor

Öğrencilerin Müzik Yetenekleri Ortaya Çıkarılıyor

55 dakika önce

Edirne'nin Meriç ilçesinde geleceğin müzisyenlerini keşfetmek ve yetenekli öğrencilerin geliştirilmesi amacıyla "Meriç Yeteneklerini Arıyor" projesi başlatıldı.

Öğrencilerin Müzik Yetenekleri Ortaya Çıkarılıyor, System.String[]
Edirne'nin Meriç ilçesinde geleceğin müzisyenlerini keşfetmek ve yetenekli öğrencilerin geliştirilmesi amacıyla "Meriç Yeteneklerini Arıyor" projesi başlatıldı.


Meriç Kaymakamlığı himayesinde Meriç Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında yeteneklerine göre gruplandırılan öğrenciler teorik pratik müzik kursu alıyor.


Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, öğrencilerin müzik, resim, spor ve edebiyat gibi yeteneklerini ortaya çıkarmak için önemli bir proje başlatıldığını belirtti.


Proje kapsamında başlatılan müzik kursuyla geleceğin müzisyenlerinin yetişmesine katkı sunacaklarını dile getiren Güngör, "Öğrencilerin farkında varamadıkları yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde ortaya konacak olan yüksek kalitede, güçlü bir eğitimin ardından belli alanlarda yetenekli olan öğrencilerimizin ders dışı etkinliklerle bu yeteneklerini geliştirmeleri sağlanacak. Bu proje ile Amacımız kendine güvenen, öz güveni yüksek, başarılı, yetenekli, ahlaklı ve ülkemize büyük fayda sağlayacak nesiller yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık olarak öğrencilerin müzik alanında gelişmesine önem verdiklerini vurgulayan Güngör, "Müzik alanında yeteneği olan öğrencilerimiz yetenek kursunda eğitim alarak daha ileri noktalara gelecek ve ileride bu alanda gelişmesine katkı sağlayacak. Geleceğin müzisyenlerinin bu projeyle yetişmesini amaçlıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:31 Kaynak: AA

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