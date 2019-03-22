Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Nevruz Coşkusu

Öğrencilerin Nevruz Coşkusu

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz bayramı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 424 öğrencisi tarafından çeşitli etkinliklerle, coşkuyla kutlandı.

Öğrencilerin Nevruz Coşkusu, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz bayramı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 424 öğrencisi tarafından çeşitli etkinliklerle, coşkuyla kutlandı. Türk dünyasının önemli değerlerinden olan demir dövme, ateş üzerinden atlama ve ok atma ekinliklerinin yapıldığı kutlamada öğrenciler ve öğretmenleri doyasıya eğlendi.

Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Küçükçakır " Okulumuzda, Türk dünyasının demir dövme okçuluk gibi etkinlikleri sergiledik. Ayrıca öğrencilerimizle birlikte yarışmalar düzenleyerek bayramımızı kutladık" dedi.

9'uncu sınıf öğrencisi Hamza Çakmak, ateş üzerinden atlayıp, ok atarak geleneksel oyunları oynadıklarını söyledi.

Kültürel etkinliği hazırlayan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Havva Yıldırım "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, farklı etkinliklerle Nevruz Bayramını kutlamayı planladık. Demir dövdük, ok attık, ateş üzerinden atladık. Bu günün bilincini öğrencilerimizde oluşturmaya çalıştık" dedi.

Geleneksel okçuluk antrenörü Süleyman Akif Ünlü " Nevruz bayramı, Türk'ün öz be öz kendi bayramıdır. Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki arkadaşlarla birlikte demir döverek, ateş üzerinden atlayıp bayramı coşkuyla kutladık" diye konuştu.

Etkinliğin son bölümünde, öğrencilerinin taklitli oyunları katılımcıları coşturdu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:23 Kaynak: İHA

Nevruz Bayramı, Kütahya, Simav, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar Down Sendromlu Çocukları ve Ailelerini Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 4'ü Ağır 28 Yaralı Son Dakika! Denizli Acıpayam'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 12:15:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Nevruz Coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]