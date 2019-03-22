Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Öğle Yemekleri Darülacezeden

Öğrencilerin Öğle Yemekleri Darülacezeden

39 dakika önce

Kayseri Darülaceze Vakfı, hafta içi her gün ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilere ücretsiz öğle yemeği veriyor.

Öğrencilerin Öğle Yemekleri Darülacezeden, System.String[]
Kayseri Darülaceze Vakfı, hafta içi her gün ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilere ücretsiz öğle yemeği veriyor.

Vakıf görevlileri, kurulan çadırda öğrencilere ücretsiz yemek verirken diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda Taceddin Veli Mahallesinde kurulan çadırda her gün yüzlerce öğrenciye ücretsiz yemek verilirken, diğer yandan da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve odun, kömür yardımı yapılıyor. Faaliyetleri hakkında bilgiler veren Vakıf Görevlisi İrfan Koca; "Vakfımız öncelikle günlük 500-600 öğrenciye ücretsiz bir şekilde yemek vermektedir. İlkokuldan Üniversiteye kadar olan erkek öğrenciler buraya her gün gelip faydalanabiliyorlar. Kayseri Darülaceze vakfı olarak odunluğumuz var fakir ve yardıma muhtaç insanlara odun ve kömür dağıtıyoruz. Yatalak, engelli, dul ailelere gıda yardımı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haftanın 5 günü öğrencilere yemek verdiklerini kaydeden Koca; "Bizim esas konumuz öğrenciler, okul döneminde haftanın 5 günü öğlen 12: 00 ile 13: 00 arası burada yemek vermekteyiz. Öğrencilerimiz de bu hizmetten faydalanıyor" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:19 Kaynak: İHA

Darülaceze, Kayseri, Güncel
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