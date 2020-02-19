Öğrencilerin okul çıkışı kavgasında kan aktı - Son Dakika
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Öğrencilerin okul çıkışı kavgasında kan aktı

6 saat önce

Avcılar'da okul çıkışı iki öğrenci gurubu arasında çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı.

Öğrencilerin okul çıkışı kavgasında kan aktı, System.String[]

Avcılar'da okul çıkışı iki öğrenci gurubu arasında çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı. Kavga esnasında diğer öğrenciler panik yaşarken yaralanan öğrenci 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bıçaklama olayına karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen göre Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 9. sınıf öğrencileri arasında okul çıkışında bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 9. sınıf öğrencisi İlker Ö. kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı. Arkadaşları tarafından park içerisinde ilk müdahalesi yapılan İlker Ö. olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise bıçaklama olayının ardından kaçarak izini kaybettiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olayın yaşandığı anlarda diğer öğrencilerin büyük panik yaşadığı öğrenildi.

(Erdal Caniçelli/İHA)

Avcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
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