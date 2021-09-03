ŞOK Marketler okul alışverişinde kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor - Son Dakika

ŞOK Marketler, okul alışverişinde ürün çeşitliliği, kalite ve uygun fiyatlarla öğrenci ve velilerden ilgi görüyor.

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, okullarda yüz yüze eğitime dönülmesiyle başlayan okul alışverişleri için anaokulundan üniversiteye her yaş ve kademedeki öğrenciye hitap eden geniş, kaliteli ve uygun fiyatlı ürün portföyünü hazırladı.

Sunduğu ürün çeşitliliği ve avantajlı fiyatlarıyla okul alışverişine başlayan öğrenciler ve ailelerinin bütçesine binen yükü azaltan ŞOK Marketler, ürün kalitesi ve çeşitliliğiyle de müşterilerinin ihtiyaçlarını tek noktadan ve güvenilir koşullarda karşılamasına imkan sağlıyor.

ŞOK Marketler'in okul ve eğitime yönelik ürün kategorilerinde özellikle uzaktan eğitimde ihtiyaç duyulan tablet, çalışma sandalyesi gibi ürünlerin yanı sıra kalem setlerinden deftere, okul çantasından mataraya, yazı tahtasından boya setlerine her düzeyde yaş ve eğitim seviyesinin ihtiyaçlarına hitap eden geniş bir ürün çeşitliliği bulunuyor.

Okul alışverişine yönelik 200'ü aşkın ürün, ŞOK Marketler'in kalite güvencesi ve uygun fiyatlarıyla Türkiye'nin 81 ilindeki 8 bin 741 ŞOK mağazasında satışa sunuluyor. Aynı zamanda ŞOK Marketler'in online sipariş uygulaması Cepte ŞOK üzerinden de ücretsiz teslimat ve kapıda ödeme seçenekleriyle sipariş verilebiliyor.