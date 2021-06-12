Öğrencilerin okullarından uzak kaldıkları dönemde yazdıkları hikayeler kitap oldu - Son Dakika

Öğrencilerin okullarından uzak kaldıkları dönemde yazdıkları hikayeler kitap oldu

-Pandemi dönemi 6. sınıf öğrencilerine yaradı

DÜZCE - Koronavirüs ile mücadele kapsamında okullar uzaktan eğitime geçince Düzce'de ortaokul öğrencileri evlerinde derslerinden arta kalan zamanlarında yazdıkları hikayeleri bir araya getirerek kitaplaştırdı. Piyasaya çıkan kitaplarının tanıtımını yapmak isteyen öğrenciler, imza günün yine okullarının bahçesinde yaptılar.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği dönemde öğrenciler uzaktan eğitim ile derslerine devam etti. Ancak Düzce'de İsmetpaşa Ortaokulu 6. Sınıf öğrencileri evlerinde kaldıkları süreyi değerlendirmek için öğretmenleri Aydın Keskin ve Murat Sakarya danışmanlığında hikayeler yazmaya başladılar. Daha sonra bu hikayeleri bir araya getiren öğrenciler, "Hepimiz Çok Değerliyiz" isimli kitaplarını piyasaya çıkarttılar. Kitaplarını tanıtmak için ise imza günü düzenleyen öğrenciler, hem okullarına gelen ziyaretçilerine kitaplarının tanıtımı yaptılar hem de imzaladılar.

Yazdıkları kitap hakkında bilgiler veren minik yazarlardan Elif Birce Sakarya; "Yazar olmanın çok zorlukları var ama eğlenceli. Pandemi dönemi de çok zor geçti. Öğretmenlerimizden destek alamadık. Yine de eğlenceli oldu. Bende yardımlaşma hakkında birkaç arkadaşın kapanan bir kafenin yeniden açılması için yardımlaşma çabalarını yazdım" dedi.

6. Sınıf öğrencisi İrem Nisa Soğan ise; "Kitap yazmak biraz zor oldu. Düşünmek, yazmak biraz zor ama yine de güzel bir proje çıkarttığımızı düşünüyorum. Pandemi biraz zorladı ama yine de projemizi tamamlayabildik. Okuldan ayrı kalmamız biraz etkiledi. Yine de projemiz güzel oldu" ifadelerinde bulundu.

Serra Kazancıoğlu unutulan değerlerin yeniden hayata geçirilmesi için kitabın çok iyi bir araç olduğunu belirterek; "Kitap çok kolay oldu diyemeyeceğim. Herkesin katkısı var. Herkesin el emeği. Bu kitabı yazarken unutulmuş değerlerimizi hatırlatmak istiyoruz. Değerlerimiz birler için çok önemli. O değerlerimizi hatırlatmak için bu kitabı yazdık. İleri de yazar olmak gibi düşüncem var. Yazmak kolay ama ne hakkında bilgiler vereceğimiz önemli. Yazarlık kolay değil ama çok zor da değil. Pandemi süreci bizi çok etkiledi. Kitabımız çıkmayacak diye çok korktuk. Çıkması bizim için çok güzel oldu. Burada kitabımızı insanların alması, bize destek vermesi bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Kitap almak isteyenler ise kurulan standa yoğun ilgi gösterirken, öğrenciler kitabı tek tek imzalayarak sahiplerine verdiler. Her yıl bir kitap çıkartma hedefiyle çalışan İsmetpaşa Ortaokulu öğretmenleri ve yöneticileri ise bu sene piyasaya çıkarttıkları 6. kitap ile kitap serisini de devam ettirdiler.