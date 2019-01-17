Öğrencilerin Okuma Sevinci
47 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, okumayı öğrenen ilkokul birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen "Okuma Şenliği" etkinliğinde, öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, okumayı öğrenen ilkokul birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen "Okuma Şenliği" etkinliğinde, öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.
Güler Mustafa Kızılağaç
İlkokulunda, 1'inci sınıf öğrencileri için "okuma şenliği" düzenlendi. Çocuklar, okul bahçesinde oynayıp eğlendi. Okula gelen bazı ebeveynler de öğrencilerin mutluluklarına ortak olup, oyunlarına eşlik etti.
Öğrenciler, okul bahçesinde ve sınıflarında "Okuyorum, yazıyorum" ve "Artık okuyoruz" yazılı süslenmiş panoların önünde günün anısına öğretmenleri ile fotoğraf çektirdi.
Üzerinde "Artık okuyoruz, okumayı seviyoruz" yazılı pasta da kesilen etkinlikte kitap da okuyan öğrenciler, eğlenceli dakikalar geçirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:56 Kaynak: AA
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