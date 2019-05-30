Öğrencilerin oluşturduğu markalar profesyonellere taş çıkartıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Programı son sınıf öğrencileri, bitirme projeleri kapsamında oluşturdukları markalarla kendilerini reklam sektörüne tanıttı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Programı son sınıf öğrencileri, bitirme projeleri kapsamında oluşturdukları markalarla kendilerini reklam sektörüne tanıttı.



Reklam sektörünün temsilcilerinden ve hocalardan oluşan jüri, markaları isminden logosuna, kurumsal çalışmalarından ambalaj çözümlerine, reklam uygulamalarından promosyon ürünlerine kadar değerlendirdi. Jüri üyelerinin tek tek dolaştığı stantlarda görev alan öğrenciler de markalarını en iyi şekilde anlatabilmek için ter döktü. İki yıllık eğitimini tamamlayan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Programı öğrencileri, reklam ve tanıtım sektörünün ara elemanı olmaya hazır olduklarını, hazırladıkları ve tanıttıkları markalarla gösterdi. Öğretim Görevlisi Evrim Sırmalı'nın yürütücülüğünde gerçekleşen projelerde bu yıl da Bursa Reklamcılar Derneği ve Bursa Grafik tasarımcılar Derneği aracılığıyla Bursa'daki önemli ajanslarla işbirliği yapıldı. Öğrenciler bir ajansın koçluğunda bitirme projelerini geliştirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da marka tanıtımlarının bir ayağında da sosyal sorumluluk projeleri üretildi.



Proje yürütücüsü Sırmalı, bu tarz geliştirilmiş koçluk sistemi içinde, üniversite-sektör işbirliğinin önemli bir modelini oluşturan programın, sektör tarafından desteklenmeye devam edildiğini ve takdir gördüklerini söyledi.



Öğrenciler tarafından 'bitirme projesi' kapsamında; Neccar (kemer), Tolimix (çikolata kaplı kuru meyve), Tareyağ (baharatlı tereyağı), Bi'kap (sebzeli yoğurt), Cevizm (ceviz ezmesi), Tabii (glutensiz atıştırmalık), E-Ark (elektronik cep arkadaşı), Rush (enerji içecekleri), Mayhoş (şerbetleri), Gaia (hijenik kadın pedi), Woodoo (gazlı içecek), Devadem (bitki çayları), Yedimm (hurmalı atıştırmalık), Süslüm (kurabiyeleri), Janti (ayakkabı boyası) isimli markalar jürinin beğenisine sunuldu. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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