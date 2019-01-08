Öğrencilerin Oryantiring Heyecanı
50 dakika önce
2019 okul sporları kapsamında oryantiring il birinciliği müsabakaları Bozüyük ilçesinde yapıldı.
2019 okul sporları kapsamında oryantiring il birinciliği müsabakaları Bozüyük ilçesinde yapıldı.
Bu sene ilk defa oryantiring haritasının çizildiği ilçede soğuk havaya rağmen sporcu öğrenciler kıyasıya yarıştı. 80 öğrencinin katıldığı yarışlarda yıldızlarda Saffet Şeker Ortaokulu, liselerde ise Bozüyük Fen Lisesi tüm kategorilerde birinci oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, yarışmaya katılarak başarı elde eden öğrencilerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:34 Kaynak: İHA
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