Öğrencilerin oteldeki ağaca astıkları dilekleri müşteriler tarafından gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerin oteldeki ağaca astıkları dilekleri müşteriler tarafından gerçekleştirildi - Son Dakika

Öğrencilerin oteldeki ağaca astıkları dilekleri müşteriler tarafından gerçekleştirildi

6 saat önce

Bursa'da otelde bulunan ağaca dileklerini asan öğrencilerin hayallerini otelin müşterileri gerçekleştirdi.

Öğrencilerin oteldeki ağaca astıkları dilekleri müşteriler tarafından gerçekleştirildi, System.String[]

Bursa'da otelde bulunan ağaca dileklerini asan öğrencilerin hayallerini otelin müşterileri gerçekleştirdi.


Bursa'da hizmet veren 5 yıldızlı bir otel, ihtiyaç sahibi öğrencileri mutlu edecek bir projeyi hayata geçirdi. Her yıl sonunda otelin girişine yerleştirdiği ağaca Bursa'nın farklı okullarından ihtiyacı olan öğrencilerin dileklerini yazmasına izin veriliyor. Öğrencilerde neye ihtiyaçları varsa yazarak otelin girişindeki bu ağaca asıyor. 5 yıldızlı otele gelen müşteriler ise resepsiyondaki müşterilerin bilgilendirmesiyle bu ağaçtan haberdar oluyor. İsteyen müşteriler ise rastgele bir dileğin yazalı olduğu ağaca asılmış notu açarak ne çıkarsa onu alıp öğrencileri mutlu ediyor. Alınan hediyeler toplu halde otel yönetimi tarafından öğrencilere tek tek takdim ediliyor.


Çekirge semtinde bulunan 1 Murat İlk ve Ortaokulu öğrencileri, dileklerini yazarak bu ağaca astı. Bu istek ve dilekleri okuyan müşteriler ise 110 öğrencinin dileklerini kabul ederek onların istedikleri şeyleri aldı. Okulda düzenlenen törenle öğrencilere istekleri otel yönetimi tarafından verildi.


Okul Müdürü Vahdet Okulevi, "Bu isteklerini ağaca astılar. Müşteriler ise bu istekleri okuyarak onları alıp çocuklara hediye etti. Okul idaresi olarak emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.


Otel yöneticileri ise, "Bu proje bir kaç yıldır devam ediyor. Her yıl sonunda otelin girişine dilek ağacımızı koyuyoruz. Buraya Bursa'nın farklı okullarından öğrenciler istek ve dileklerini yazıyor. Bu ağaçtan gelen müşterilerimizi haberdar ediyoruz. Onlar da isterse ağaçta yazılı zarfı açarak bu isteği yerine getiriyor. Bugün 1 Murat İlk ve Orta Okulu'nda 110 öğrencimizin istek ve dilekleri olan hediyeleri onlara takdim ettik" şeklinde konuştu. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:36 Kaynak: İHA
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