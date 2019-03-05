Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Otostopla Bindikleri Otomobil Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Öğrencilerin Otostopla Bindikleri Otomobil Kaza Yaptı: 4 Yaralı

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencilerin otostop yaparak bindikleri otomobilin kaza yapması sonucu 4 kişi yaralandı.

Öğrencilerin Otostopla Bindikleri Otomobil Kaza Yaptı: 4 Yaralı, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencilerin otostop yaparak bindikleri otomobilin kaza yapması sonucu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde, Mersin- Antalya D-400 karayolu üzerinde bekleyen 3 liseli, 06 DN 4636 plakalı otomobile otostop çekip bindi. Bir süre sonra bir motosiklet otomobil önünde aniden fren yaptı. Otomobil şoförünün motosiklete çarpmamak için manevra yapmasıyla otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Meteoroloji kavşağına yakın bir bölgede meydana gelen kazada şoför ve 3 öğrenci yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:21 Kaynak: İHA

Mersin, Güncel
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