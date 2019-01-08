Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Pastanede Sınav Mesaisi

Öğrencilerin Pastanede Sınav Mesaisi

2 saat önce

Çayyolu'nda bulunan bir pastane, sınav dönemlerinde öğrenciler tarafından kütüphane gibi kullanılıyor.

Öğrencilerin Pastanede Sınav Mesaisi, System.String[]
MUHAMMED TORUNTAY - Çayyolu'nda bulunan bir pastane, sınav dönemlerinde öğrenciler tarafından kütüphane gibi kullanılıyor.

Çankaya'nın Çayyolu semtinde hizmet veren bir pastane, üniversitelerin vize ve sınav döneminde öğrencilerin ders çalışma mekanına dönüşüyor.

Öğrenciler, özellikle gece saatlerinde, kütüphane ortamını aratmayan pastanede bir yandan çaylarını içerken bir yandan da sınavlara hazırlanıyor. İşletme görevlileri de öğrencilerin rahat ders çalışabilmesi için servisi sessizlik içinde yapıyor.

İşletme Müdürü Mehmet Tırıl, uzun zamandır hizmet veren pastaneye öğrencilerin ilgisinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Üniversite öğrencilerinin ders çalışması için büyük kolaylık sağladıklarını anlatan Tırıl, "Kendi evlerinde ya da kütüphanedeki gibi bir ortam oluşması için işletme olarak elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

20-25 yıldır sektörde bulunan bir kişi olarak öğrencilerin ne istediğini bildiğini ifade eden Tırıl, "İşletmemiz 24 saat açık. Akşam saatlerinde pastanemize gelen öğrenciler yemeklerini yiyip çay içiyorlar. Gece sabaha kadar ders çalıştıktan sonra da burada kahvaltı yapıp sonra okula gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:47 Kaynak: AA

Vize, Çankaya, Kültür Sanat
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