Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Robotik Uygulama ve Kodlama Yetenekleri Tabletlerle Gelişiyor

Öğrencilerin Robotik Uygulama ve Kodlama Yetenekleri Tabletlerle Gelişiyor

4 saat önce

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullarda robotik uygulama ve kodlama eğitimine destek olmak amacıyla tablet dağıtıldı.

Öğrencilerin Robotik Uygulama ve Kodlama Yetenekleri Tabletlerle Gelişiyor, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullarda robotik uygulama ve kodlama eğitimine destek olmak amacıyla tablet dağıtıldı.

Genç nesillerin robotik uygulama ve kodlama eğitimine hakim olmaları amacıyla dağıtılan tabletler

öğrencilerin, robotik uygulama ve kodlama derslerini eğlenceli hale getiriyor.

Tabletlere yüklenen programlar ile öğrencilerin günlük hayatlarını kolaylaştırıcı ve kendi oyunlarını yapmalarına imkan sağlayarak üretken ve kodlama yeteneğine sahip bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe merkezindeki ortaokulları ziyaret ederek öğrencilere, robot teknolojisi ve kodlamanın günlük hayattaki kullanımı ile hayatı kolaylaştırıcı özelliği hakkında bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, dağıtılan tablet ve içerisindeki yüklenen programların kodlama derslerini daha eğlenceli bir şekilde imkan sağladığını belirterek, "Öğrencilerimizin robotik uygulama ve kodlama yeteneklerini geliştirebilmeleri amacıyla okullarımıza tablet dağıtımı gerçekleştirdik. Tabletlerimizde öğrencilerimizin, kendi yazılımlarını ve oyunlarını yapmalarına imkan sağlayacak şekilde program yükledik. Öğrencilerimiz, bu programlar ile robotik uygulama ve kodlama eğitimin temeli olan algoritmayı öğrenmelerine ön ayak olacak. Öğrencilerimiz buradan aldıkları eğitimi tamamladıktan sonra profesyonel kodlama yazılımlarını kolayca öğrenerek günlük hayatı kolaylaştırıcı profesyonel yazılımlar ve robotlar yapabilecek" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:20 Kaynak: İHA

Kahta, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Trafik Cezalarına 2019 Yılında Zam Yapılmayacak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı

Son Dakika! Köprü Geçiş Cezalarına Af Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu CHP'li Abdüllatif Şener'in Meclis'teki Konuşması Üzerine Devlet Bahçeli, "MHP'li Olsaydı 'Yerine Otur' Derdim" Açıklamasını Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:41:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Robotik Uygulama ve Kodlama Yetenekleri Tabletlerle Gelişiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]