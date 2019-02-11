Öğrencilerin Saçları Kanser Hastalarına Umut Olacak

Türkiye'nin farklı kentlerinde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencileri, kestikleri saçlarını kanser hastalarına umut olması için Mersin'deki bir peruk merkezine gönderiyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencileri, kestikleri saçlarını kanser hastalarına umut olması için Mersin'deki bir peruk merkezine gönderiyor. Merkezde işlenip peruk haline getirilen bu saçlar, kemoterapi nedeni ile saçlarına veda etmek zorunda kalan kız çocuklarına hediye ediliyor.



Kemoterapi mağduru yaklaşık 400 kadına ücretsiz peruk hediye eden Mersin'deki bir peruk merkezi, şimdilerde farklı bir projeye ev sahipliği yapıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrılar ile birlikte merkeze her gün kargo paketi geliyor. Bu paketlerde ise özellikle ilk ve ortaokul öğrencilerinin saçları yer alıyor. Merkezde işlenerek peruk haline getirilen bu saçlar, kemoterapi nedeni ile saçlarına veda etmek zorunda kalan kız çocuklarına hediye ediliyor. Saçların sahiplerinin yazdığı mektuplar da saç bağışının hangi duygularla yapıldığını gözler önüne seriyor.



'ÇOCUKLARA GÖNDERECEĞİZ'



Saç bağış kampanyasına ilişkin bilgi veren merkezin sahibi Mustafa İçpınar, Saçlarınız saçlarımız olsun. Saçlarınız başkalarının mutluluğu olsun. Saçlarınız çok uzunsa ve kestirmeyi düşünüyorsanız bağış yapabilirsiniz. Yaklaşık 100 farklı kişiden kesilmiş saçlar geldi. Bu saçların bazıları peruk yapmak için yetersiz olduğu için birden fazla saçı kombin ettik ve bu perukları hazırladık. İçerisinde o kadar duygusal kareler var ki, yazılan mektuplar ömre bedel. Bu mektupları ihtiyaç sahiplerine peruklarla beraber gönderiyorum. Bu aralar ilkokul öğrencilerimiz çok hevesli. Bu yüzden saçların tamamını ilkokul ve ortaokul yaşlarındaki çocuklara göndereceğiz dedi.



'SAÇIMA ÇOK İYİ BAK'



Saçlarını Uşak'tan bağışlayan ilkokul öğrencisi Huriyenur Akça da mektubunda, Merhaba... Ben, sana saçını bağışlayan küçük kızım. Kendimi bildim bileli hiç saçımı kestirmedim ve kestiremem sanıyordum. Birgün öğretmenim, 'Senin saçın çok uzun. Saçlarını bağışlamak ister misin' diye sordu. Senden istediğim, saçıma çok iyi bakman. Çünkü ben bu zamana kadar saçlarıma çok iyi baktım ifadelerine yer verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 Yaşındaki Meliha Teyze İle Bir Araya Geldi

KPSS Türkiye Birincisi, Mülakatta Elendi

Acun Ilıcalı, Erdem Ekşioğlu'nun Sakatlanarak Survivor'a Devam Edemeyeceğini Duyurdu