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"Öğrencilerin sadece yüzde 69'u uzaktan eğitimden faydalanabildi"- Özel okullar 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitime hazır- Organize Sanayi... - Son Dakika

"Öğrencilerin sadece yüzde 69'u uzaktan eğitimden faydalanabildi"- Özel okullar 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitime hazır- Organize Sanayi...

23.08.2021 19:06

"Öğrencilerin sadece yüzde 69'u uzaktan eğitimden faydalanabildi" Özel okullar 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitime hazır Organize Sanayi Bölgeleri Eğitim Platformu Başkanı Önder Artuk: "Okuldaki eğitimin yerini hiç bir şey tutmuyor" Afyonkarahisar'da 1,5 yıllık yüz yüze eğitim hasreti...

"Öğrencilerin sadece yüzde 69'u uzaktan eğitimden faydalanabildi"

Özel okullar 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitime hazır

Organize Sanayi Bölgeleri Eğitim Platformu Başkanı Önder Artuk:

"Okuldaki eğitimin yerini hiç bir şey tutmuyor"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 1,5 yıllık yüz yüze eğitim hasreti sona ererken özel kolejlerde hazırlıklar tamamlanarak gözler okulların açılacağı 6 Eylül'e çevrildi. Organize Sanayi Bölgeleri Eğitim Platformu Başkanı ve özel okul kurucusu Önder Artuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin sadece yüzde 69'unun uzaktan eğitimden faydalanabildiğini belirterek, "Okuldaki eğitimin yerini hiçbir şey tutmuyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitim ve öğretimin başlayacağı tarihi vermiş ve telafi eğitimlerinin ardından 6 Eylül'de öğrencilerin okulla buluşacağını açıklamıştı. Uzun bir aranın ardından öğrencileri okul heyecanı sararken okullarda ise yüz yüze eğitim için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yüzde yüz devlet desteği ile kolej eğitimi veren özel bir teknik kolejin kurucusu Önder Artuk, özel okullardaki sınıf mevcudunun düşük olması ve özel sektörün imkanları nedeniyle yüz yüze eğitim sürecine daha da hızlı adapte olacaklarını kaydetti.

"1,5 yıldır çocuklardan ayrı kaldık"

1,5 yıldır çocuklardan ayrı kaldıklarını aktaran Artuk, "Örneğin bizim lisemizde 9. sınıfta okula başlayan çocuğumuz pandemi döneminde eğitim ve öğretimden uzaklaştı 1,5 yıl gibi sürede 11. sınıfa geçti. O yüzden çocuklar okullarına hasret kaldılar diyebiliriz. Yeni bakanımızın çalışmaları ve bizim programlı hazırlıklarımız sayesinde biz 6 Eylül'de okulları açmaya hazırız. Burada tabi ki en büyük etkenlerden bir tanesi de özel okullar zaten standartları olarak sınıflarımızdaki oranların düşük olması ve özel sektörün imkanları diyerek biz şu anda eğitim ve öğretim sürecine hazırız" diye konuştu.

"Çocuklarımızın sadece yüzde 69'u uzaktan eğitimden faydalanabildi"

UNICEF'in verilerine göre pandemi döneminde ülkelerin yüzde 90'a yakınının eğitim sürecini dijital teknolojileri kullanarak geçirdiğini belirten Artuk, "Ancak okul öncesi ve ilkokul sürecindeki dünya genelinde çocuklarımızın sadece yüzde 69'u uzaktan eğitimden faydalanabildi. Buradaki yaş oranı yükseldikçe ortaokul ve liseye gelindiğinde, teknolojiye erişim ve maddi zorlukları olan öğrencilerde göz önünde bulundurulunca bu oranın iyice düştüğü de ve uzaktan eğitim sürecinin olumsuz sonuçlarıyla karşılaşıldığı ortadadır. Birde olayın pedagojik yönünden baktığımızda okuldaki öğrencinin akranları ile sınıfta-atölyede aldığı eğitimin ve öğretimin yerini hiç bir şey tutmuyor. Okullarımız sadece öğretim yapan yerler değil aynı zamanda öğrencilerimizin sosyal ve duygusal yeteneklerinin gelişimini sağlayan en önemli yerlerdir. Çocuklarımız oldukça uzun süredir okullarından uzaklar bunun öğretim yönünden eksiklikleri dışında eğitim noktasında da büyük eksiklikler bıraktığı aşikardır. Özel okullar olarak bizler de artık öğrencilerimizle okullarımızda buluşmayı dört gözle bekliyoruz.

Tamamen devlet destekli olarak Organize Sanayi Bölgeleri içinde kurulan okullarımız üretirken öğrenme metoduna göre açılmıştır. Örneğin Cizre OSB'deki bir okulumuz güneş enerjisi ile çalışan bir araç üretti, Aksaray OSB'deki bir okulumuz güneş enerjisini depolayan bir pil yaptı, Muş OSB'deki okulumuz 30 bin litrenin üzerinde dezenfektan üretti, Afyon OSB'deki okulumuz eklemeli imalat teknolojisiyle titanyumdan sivil havacılıktaki uçaklara yedek parça üretiyor. OSB içindeki kurulu okullarımızın bu üretim tecrübesi 6 Eylül'e okullarımızı hazır hale getirmede işimizi çok kolaylaştırdı" dedi.

"Bizim okullarımızın tamamı yeni döneme hazır"

Okullara öğrencilerin cilde zarar vermeyen dezenfektan kabininden geçerek alınacağını aktaran Artuk, Tüm önlemleri alarak yüz yüze eğitime hazır oldukları kaydetti. Artuk şu ifadelere yer verdi:

"OSB içindeki teknik kolejlerimize cilde zararı olmayan dezenfektanlar kullanılan bir kabin içinden geçerek okul içine alınıyor. Ayrıca okullarımızda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ozon teknolojisini kullanarak yapmış olduğu havayı temizleyen ürünlerle ortam temizliği yapılıyor. Tüm okul koridorlarımızda belli mesafe aralıklarıyla dezenfektan kabinleri oluşturduk. Maske ve mesafe noktasında hassasiyetle üzerinde duruyorlar. Çünkü çocuklarımız hep okuldan uzak kaldığı sürece bizim için daha büyük sorunlarla karşı karşıya gelinecek. Öğrencilerimizle okullarımızda eğitim öğretime başlayabilmek için; alınacak önlemleri çok büyük özveri ile çalışan sadece Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinden beklemeden bizlerde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik ve o yüzden bizim okullarımızın tamamı yeni döneme hazır."

Öğrencilerin sadece yüzde 69'u uzaktan eğitimden faydalanabildi - Özel okullar 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitime hazır- Organize Sanayi...
Öğrencilerin sadece yüzde 69'u uzaktan eğitimden faydalanabildi - Özel okullar 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitime hazır- Organize Sanayi...
Öğrencilerin sadece yüzde 69'u uzaktan eğitimden faydalanabildi - Özel okullar 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitime hazır- Organize Sanayi...
Öğrencilerin sadece yüzde 69'u uzaktan eğitimden faydalanabildi - Özel okullar 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitime hazır- Organize Sanayi...

Karahisar, okullar, Eylül, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Öğrencilerin sadece yüzde 69'u uzaktan eğitimden faydalanabildi'- Özel okullar 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitime hazır- Organize Sanayi... - Son Dakika


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