Öğrencilerin sağlığı Talas Belediyesi'ne emanet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerin sağlığı Talas Belediyesi'ne emanet - Son Dakika

Öğrencilerin sağlığı Talas Belediyesi'ne emanet

6 saat önce

Talas Belediyesi, ilçedeki okullara yönelik temizlik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Öğrencilerin sağlığı Talas Belediyesi'ne emanet, System.String[]

Talas Belediyesi, ilçedeki okullara yönelik temizlik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor.


Eğitime fiziki katkılarının yanında temizlik yönünden de destek veren Talas Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim almaları için başta lavabo ve tuvaletler olmak üzere kapı kollarından anahtar-prizlere kadar geniş çaplı temizlik hizmeti veriyor. Bu kapsamda ilçede bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin tamamında rutin temizlik çalışması yapan Talas Belediyesi önce arındırma sonra dezenfekte işlemi yapıyor.


70 okulun bulunduğu Talas'ta her hafta ortalama 20 okulda yapılan çalışmalarda virüs kaynaklı bakteriyel enfeksiyonların önüne geçilmesi ve zararlı etkenlerin çocuklara bulaşmaması hedefleniyor.


Eğitimin her zaman destekçisi olduklarını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, okullardaki temizlik işlerine ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek, "İlçemizde bulunan okulların tamir, bakım, onarım ve diğer eksiklerinin giderilmesi gibi çalışmalarının yanında temizliğiyle ilgili de ekiplerimiz düzenli olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle lavabo ve tuvalet gibi hassas yerlerin temizliğine büyük önem veriyoruz. Bu konuda ekiplerimiz düzenli olarak çalışıyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." dedi. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika Haberleri
19:36 Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika
19:36 OKA, Çorum'da 9 milyon 332 bin liralık yatırımı destekleyecek - Son Dakika
19:35 Jandarmanın hediyesi köy okulundaki minik öğrencileri mutlu etti - Son Dakika
19:35 OYAK Türkiye'nin karbon siyahı ihtiyacının tamamını karşılayacak - Son Dakika
19:29 AK Parti Kütahya İl Bakanlığı görevine Sebahattin Ceyhun atandı - Son Dakika
19:08 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:42:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilerin sağlığı Talas Belediyesi'ne emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]