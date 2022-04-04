Öğrencilerin sahip çıktığı "Şanslı" ve "Üzüm"ün yuvası okul oldu - Son Dakika
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Öğrencilerin sahip çıktığı "Şanslı" ve "Üzüm"ün yuvası okul oldu

04.04.2022 11:02
Öğrencilerin sahip çıktığı "Şanslı" ve "Üzüm"ün yuvası okul oldu

Ardahan'daki Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bulunan "Şanslı" ve "Üzüm" adlı sahipsiz kedileri okuldaki öğrenciler ve öğretmenler besliyor.

Ardahan'daki Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bulunan "Şanslı" ve "Üzüm" adlı sahipsiz kedileri okuldaki öğrenciler ve öğretmenler besliyor.

Öğrenciler, kent merkezindeki okullarının bahçesinde kış aylarında fark ettikleri sahipsiz iki kediyi okul içinde beslemek istediklerini, müdür yardımcısı Pınar Yıldız'a bildirdi.

Yıldız'ın konuyu ilettiği okul idaresinin izniyle öğrenciler, "Şanslı" ve "Üzüm" ismini verdikleri yavru kedileri okula alarak satranç oynadıkları oyun salonunda beslemeye başladı.

Kısa sürede okula alışıp büyüyen kediler, müdür odası, öğretmen odası, koridor ve öğrencilerin satranç oynadığı salonda dolaşıyor.

Öğrencilerin ve okul yöneticilerinin yiyecek verip beslediği kediler adeta okulun maskotu haline geldi.

Okul Müdürü Özgür Gündüz, AA muhabirine, kedileri okuldaki herkesin kısa sürede benimsediğini söyledi.

Bahçedeki yavru kedileri fark edip okula getiren öğrenciler ile öğrencilere yardımcı olan müdür yardımcısı Pınar Yıldız'a teşekkür eden Gündüz, "Öğrencilerimize sevgi, şefkat ve merhametten bahsediyoruz. Bunu sözlere değil gerçek hayata da yansıtmak bizim için önemli. Kız öğrencilerimiz, bu anlayışla yavru kedileri sahiplendi. Kedilerimiz okula geldiklerinde kışın en soğuk ve karlı günüydü. Biz de okul olarak bu durumu benimseyip onları sahiplendik." dedi.

"Yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin" hadisine değinen Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu düsturla okul olarak hayvanlara ve çevreye karşı duyarlı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar çevremizdeki hayvanlara bakıyoruz. Şu an kedilerimiz çocuklarımız için eğlence oluyor. Bizim için de farklılık oldu. Ayrıca kışın ayazda doğaya çıkıp öğrencilerle yabani hayvanlar için yemleme yapıyoruz. Öğrencilerimizin duyarlılığı bizi son derece mutlu ediyor."

"Onları koridorda ve odalarımızda görmeye alıştık"

Müdür Yardımcısı Pınar Yıldız da kedileri sahiplenmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Onları koridorda ve odalarımızda görmeye alıştık. Kedilerimiz bu alanlarda olmadıkları zaman eksiklik hissediyoruz." diye konuştu.

Kedileri bahçede bulup sahiplenen öğrencilerden Elif Büyük ise ders dışında gözlerinin kedileri aradığını ifade ederek, "Ne zaman onları görsem yanına gidip seviyorum çünkü onlara alıştık, okulumuzun parçası oldular. İyi ki bulmuşuz, iyi ki sahip çıkmışız. Çok kez onlarla zaman geçiriyoruz. Onları sevmek bizi mutlu ediyor." dedi.

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Kaynak: AA

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