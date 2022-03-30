Öğrencilerin sahiplendiği kedi okulun "161. öğrencisi" oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrencilerin sahiplendiği kedi okulun "161. öğrencisi" oldu

30.03.2022 11:04

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki 160 mevcutlu Karaoğlanlı İlkokulundaki öğrenciler, "Uykucu" adını verdikleri sokak kedisine sınıflarında bakıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki 160 mevcutlu Karaoğlanlı İlkokulundaki öğrenciler, "Uykucu" adını verdikleri sokak kedisine sınıflarında bakıyor.

Karaoğlanlı Mahallesi'nde bir grup öğrenci, bahçede buldukları sokak kedisinin bakımını üstlenmek için sınıf öğretmenleri Fatma Dinç ile Okul Müdürü Murat Arpacı'dan yardım istedi.

Okul yönetiminin öğrencilerin isteğini kabul etmesi üzerine, kedinin aşıları yaptırıldı. Bakımı ve beslenmesi tamamen öğrencilerin sorumluluğunda olan kediye öğrenciler, "Uykucu" ismini verdi.

Okulun dersliklerinde dolaşıp teneffüslerde çocuklarla oynayan kedi, günün büyük bölümünü uyuyarak geçiriyor.

"Sınıfın maskotu oldu"

Sınıf öğretmeni Fatma Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin varlığının öğrencilerin okula sevgisini artırdığını söyledi.

Okul bahçesinde baktıkları kediyi havaların soğumasıyla sınıflarına almaya karar verdiklerini anlatan Dinç, şöyle konuştu:

"Okulda dolaşır, canı istediğinde gelir, sınıfımızda ona bir yer ayırdık, kalorifer peteğinin yanına. Peteğe yaslanır bol bol uyur. Bazen sıraların arasında dolaşır. Sınıfta adlar konusu işlerken cins adı ve özel adı anlatırken, oy birliğiyle 'Uykucu' adını seçtik çünkü en önemli özelliği uyumak. Canı sıkıldığında sınıf kapısının önüne gider, bir süre sonra geri gelir. Öğrenciler ilgi duyuyor, onunla eğleniyor. Sınıfın maskotu oldu."

"Hayvan sevgisi de eğitimin bir parçası"

Okul müdürü Murat Arpacı da öğrencilerin ilgisini fark ettikten sonra kedinin aşılarını yaptırıp okul adına sahiplendiklerini dile getirerek, "Hayvan sevgisi de eğitimin bir parçası. Şu an çocuklarımızla birlikte derse giriyor. Biz kendi aramızda, '160 öğrencimiz vardı, Uykucu'yu da 161. öğrencimiz olarak okula kaydettik' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden 10 yaşındaki Veli Savran ise Uykucu'yu çok sevdiklerini belirterek, "Uyumayı ve bizim sınıfı çok sever. Sınıfta genelde arkadaşlarımızın sırasında dolaşır, bazen oturur bizimle dersi dinler. En çok sevdiği şey ise uyumak." diye konuştu.

Öğrencilerin sahiplendiği kedi okulun 161. öğrencisi oldu
Öğrencilerin sahiplendiği kedi okulun 161. öğrencisi oldu
Öğrencilerin sahiplendiği kedi okulun 161. öğrencisi oldu

YORUMLAR
500
Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü Arama kurtarma köpekleri öğrencilerin ilgi odağı oldu Arama kurtarma köpekleri öğrencilerin ilgi odağı oldu Öğrenciler benzer isimli okullar nedeniyle sınav yerini karıştırdı Öğrenciler benzer isimli okullar nedeniyle sınav yerini karıştırdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrencilerin sahiplendiği kedi okulun '161. öğrencisi' oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Galatasaray'da yeni yönetim Torrent'i göndermek isterse, bedeli çok ağır olacak!
11:20 30 Mart 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 14,66'dan işlem görüyor
11:20 Akşener, Cumhurbaşkanı'na seslendi: Şifa formüllerini bırak, millet karnını nasıl doyuracak onu anlat!
11:15 Köprü ve otoyollarda OGS kullanımı kaldırıldı! Yarından sonra ücretler HGS üzerinden alınacak
11:07 Ak Parti'den istifa eden İBB Meclis üyesinin hangi partiden davet aldığı ortaya çıktı
11:03 Pinhani konserinde birbirlerine girdiler! Kavga anları saniye saniye kaydedildi
10:58 Tebliğci ve alkol alan vatandaş arasında gerilim: Siz şu an taciz ediyorsunuz
10:56 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe verdiği sözü tuttu
10:52 Gelecek Partili Temurci'den ilginç iddia: Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı da 6'lı masadan biri olabilir
10:47 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! İlhan ve Büşra yakınlaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 11:39:15. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrencilerin sahiplendiği kedi okulun "161. öğrencisi" oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement