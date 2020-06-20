Öğrencilerin salgın gölgesinde LGS heyecanı - Son Dakika

Öğrencilerin salgın gölgesinde LGS heyecanı

VAN - Türkiye geneli düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavı korona virüs tedbirleri kapsamında Van'da da 32 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da LGS maratonu saat 09.30 itibariyle başladı. Kentte 8. sınıftan mezun olan 32 bin öğrenci, 377 okulda sınava girdi. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, sabahın erken saatlerinde velileriyle sınav olacakları okula gelen öğrenciler, saat 09.00 itibarıyla okula alınmaya başlandı. Maske takan öğrenciler güvenlik görevlilerin ilk kontrolüyle okula alınırken, tedbirler nedeniyle veliler okul bahçesine dahi alınmadı. Heyecanlı bekleyişin ardından okula alınan öğrenciler, iyi bir lisede eğitim görebilmek adına adeta ter dökecek.

Korona virüs gölgesinde sınav heyecanı yaşayan adaylar, salgından dolayı dışarı çıkmadıklarını, evde sürekli çevrim içi denemeler çözdüklerini söyledi. Adaylar, Eğitim Bilişim Ağı üzerinde aldıkları derslerin faydalı olduğunu ve birçok eksikliklerini de tamamladıklarını kaydetti.