Öğrencilerin serada yetiştirdiği sebzeler okulun mutfağında tüketiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerin serada yetiştirdiği sebzeler okulun mutfağında tüketiliyor - Son Dakika

Öğrencilerin serada yetiştirdiği sebzeler okulun mutfağında tüketiliyor

7 saat önce

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yatılı bölge okulunun öğrencilerince serada yetiştirilen sebzeler, okullarının yanı sıra ilçedeki bazı pansiyonların da ihtiyacını karşılıyor.

Öğrencilerin serada yetiştirdiği sebzeler okulun mutfağında tüketiliyor, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yatılı bölge okulunun öğrencilerince serada yetiştirilen sebzeler, okullarının yanı sıra ilçedeki bazı pansiyonların da ihtiyacını karşılıyor.

İlçe merkezindeki Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda 2012 yılında başlatılan "Kendin Üret, Kendin Tüket Projesi" kapsamında okul bahçesindeki alanda sera oluşturuldu.

Öğrenciler tarafından yaklaşık 200 metrekarelik serada 7 yıldır üretilen domates, marul, salatalık, ıspanak, tere, roka, maydanoz ve yeşil soğan gibi sebzeler, öncelikle okulun mutfağında değerlendiriliyor.

İhtiyaç fazlası ürünler ise ilçedeki diğer pansiyonlara gönderiliyor.

Okul müdürü İdris Makineci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile yerli üretim ve tarım konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ısrarla vurguladığı gibi yerli ve milli üretimi teşvik etmek, toprak ve tarım konusunda farkındalık oluşturmak gayesiyle okul bahçesinde serada tarım yaptıklarını anlatan Makineci, "Son olarak eylül ayında marul diktik. Tüketime ve servise hazır hale geldiler. Projede tamamen öğrencilerimiz çalıştı." dedi.

Proje koordinatörü ve okulun fen bilgisi öğretmeni Mehmet Gökel de öğrencilerin üretmeyi öğrenmesini hedefledikleri için projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Eğitimin amacının çocukları hayata hazırlamak olduğunu vurgulayan Gökel, "Ülkemizde milyonlarca öğrenci var. Bu çocuklarının hepsinin hakim, savcı, doktor olma şansı yok. Bu yüzden en azından hayatta kendi ayakları üzerine durabilmeleri, yurt dışından ithalat yapmadan, kendi parasının değerini de koruyarak üretmeyi, yetiştirmeyi, para kazanmayı, ev geçindirmeyi öğrenmeleri için en basitinden başladık." diye konuştu.

Okulun 8. sınıf öğrencisi Elif Karakuş ise ileride kimseye muhtaç olmamak için sebze yetiştirmeyi öğrenmeye karar verdiğini dile getirerek, "Okul serasındaki sebze yetiştirme etkinliklerine aralıksız devam ediyoruz. Büyüdüğümüzde kimseye muhtaç olmadan kendi işimizi kendimiz yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Özcan Başkaya ise projeye başladıkları günden itibaren daha sağlıklı besinler tükettiklerini, başkalarının da tüketmesine katkı sağladıklarını kaydetti.

Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yardımsever Mesut'tan bir örnek davranış daha!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika Haberleri
19:15 Adalet Bakanı Gül: "Bizim, Kürt kardeşlerimizin evinin önüne çukur kazan teröristlerle mücadelemiz... - Son Dakika
19:15 AZERİ İŞADAMI ETİMAD İSMAYİLOV'UN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVA GÖRÜLDÜ - Son Dakika
19:14 HDP mitingine saldırı davasında 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
19:12 TBMM'den ABD Senatosu'nun kararına tepki - Son Dakika
19:07 AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut istifa etti - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:18:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilerin serada yetiştirdiği sebzeler okulun mutfağında tüketiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]