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Öğrencilerin sergisi 'süperben' büyük ilgi gördü

3 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 1. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan 'süperben' sergisi katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Öğrencilerin sergisi 'süperben' büyük ilgi gördü, System.String[]
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 1. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan 'süperben' sergisi katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

BUÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitim Anabilim Dalı'nda yürütülen Temel Tasarım dersini gören 1. sınıf öğrencilerinin hazırladığı sergi açıldı. Her yıl farklı projeler üzerine hazırlanan serginin bu yıl ki teması süperben olarak belirlendi. Etkinliğin açılış törenine üniversite ve fakülte yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Projenin yürütücülüğünü gerçekleştiren ve Resim-İş Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gonca Erim açılış töreninde yaptığı konuşmasında, geleceğin öğretmeni vasfına sahip öğrencilerinin süperben konusu ile öğretmen olduklarında kullanabilecekleri bir sınıf maskotu örneği oluşturduklarını aktardı.

Çalışmalarına kendi fiziksel ve ruhsal yapılarını yansıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Doç. Dr. Gonca Erim, "Öğrencilerimiz görsel anlamda kendilerinin birer süper kahramana dönüşümünü resmetmişlerdir. Daha sonra dönüşmüş oldukları karaktere uygun kıyafetlerini sadece dikerek değil, farklı malzemelerle oluşturmuşlar ve giymişlerdir. Çözüm bulma sürecini yaşayan öğrenciler, görsel sanatlar öğretmeni olduklarında, öğrencilerinin yılsonu etkinliklerinde sahne ve kıyafetlerinin düzenlenmesinde de iyi birer rehber olacaklardır. Dersimizin diğer öğretim elemanları Öğretim Görevlisi Aysun Yürekten ve Öğretim Görevlisi Müge Gültekin hocalarımızı ve tüm öğrencilerimizi çalışmalarından dolayı kutluyoruz" diye konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:20 Kaynak: İHA
Bursa, Güncel
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