Öğrencilerin gözleri önünde yaşlı adam servisin altında kalarak can verdi! - Son Dakika
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Öğrencilerin gözleri önünde yaşlı adam servisin altında kalarak can verdi!

04.05.2023 11:46

Diyarbakır'da öğrencileri servisten indiren şoför, geri geri giderken yoldan geçen yaşlı adamı ezdi. Yaşlı adam hayatını kaybederken o anlar kamera ile kayıt altına alındı.

Dün sabah saatlerinde Silvan ilçesi Karamusa köyünde Karamusa Ortaokuluna öğrencileri getiren plakası öğrenilmeyen servis şoförü, yolda 75 yaşındaki Üzeyir Göktekin'i de aldı.

ARACIN ALTINDA KALDI

Okula gelen servisten öğrenciler ve Göktekin indi. Öğrencilerin okula doğru gittiği sırada, Göktekin minibüsün arkasından geçti. Araç geri manevra yaptığı sırada Göktekin, öğrencilerin gözleri önünde minibüsün altında kaldı.

Yaşlı adam, geri manevra yapan servisin altında kalarak can verdi! O anlar kamerada

HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Göktekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Göktekin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğrencilerin gözleri önünde yaşlı adam servisin altında kalarak can verdi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencilerin gözleri önünde yaşlı adam servisin altında kalarak can verdi! - Son Dakika
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