Öğrencilerin gözleri önünde yaşlı adam servisin altında kalarak can verdi!

Dün sabah saatlerinde Silvan ilçesi Karamusa köyünde Karamusa Ortaokuluna öğrencileri getiren plakası öğrenilmeyen servis şoförü, yolda 75 yaşındaki Üzeyir Göktekin'i de aldı.

ARACIN ALTINDA KALDI

Okula gelen servisten öğrenciler ve Göktekin indi. Öğrencilerin okula doğru gittiği sırada, Göktekin minibüsün arkasından geçti. Araç geri manevra yaptığı sırada Göktekin, öğrencilerin gözleri önünde minibüsün altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Göktekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Göktekin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.