Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin şiir programı ilgi gördü
Son Dakika Güncel Öğrencilerin şiir programı ilgi gördü

Öğrencilerin şiir programı ilgi gördü

43 dakika önce

Malatya'da, öğrencilerin düzenlediği şiir programı ilgi gördü.

Öğrencilerin şiir programı ilgi gördü, System.String[]

Malatya'da, öğrencilerin düzenlediği şiir programı ilgi gördü.


Mercan Koleji, öğrenciler ve öğretmenler eşliğinde "Geleneksel Şiir ve Türkü Dinletisi; Bir Mızrap, Bir Mısra" gecesine ev sahipliği yaptı. Programın başında Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Özcan Mercan, kısa konuşma yaparak, bir de şiir okudu. Mercan, "İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yandan akan benim öbür yanda Sakarya" dizelerini okuduktan sonra mikrofonu öğrencilere devretti. Program esnasında Mercan Koleji öğretmen ve öğrencileri, Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Sabahattin Ali ve Cemal Süreyya'dan ve daha birçok şairden şiirlerini okudular.


Programın sonunda Mercan Koleji Anadolu ve Fen Liseleri Müdürü Gökhan Gündüz, "Bayrak" adlı şiirle "Barış Pınarı Harekatına" vurgu yaparak, Bayrağımız hiç inmesin, dualarımız ve şiirimiz susmasın" diyerek programı sonlandırdı. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:28 Kaynak: İHA
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