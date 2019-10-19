Öğrencilerin şiir programı ilgi gördü

Malatya'da, öğrencilerin düzenlediği şiir programı ilgi gördü.



Mercan Koleji, öğrenciler ve öğretmenler eşliğinde "Geleneksel Şiir ve Türkü Dinletisi; Bir Mızrap, Bir Mısra" gecesine ev sahipliği yaptı. Programın başında Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Özcan Mercan, kısa konuşma yaparak, bir de şiir okudu. Mercan, "İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yandan akan benim öbür yanda Sakarya" dizelerini okuduktan sonra mikrofonu öğrencilere devretti. Program esnasında Mercan Koleji öğretmen ve öğrencileri, Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Sabahattin Ali ve Cemal Süreyya'dan ve daha birçok şairden şiirlerini okudular.



Programın sonunda Mercan Koleji Anadolu ve Fen Liseleri Müdürü Gökhan Gündüz, "Bayrak" adlı şiirle "Barış Pınarı Harekatına" vurgu yaparak, Bayrağımız hiç inmesin, dualarımız ve şiirimiz susmasın" diyerek programı sonlandırdı. - MALATYA