Öğrencilerin şiirlerinden kitap oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerin şiirlerinden kitap oluşturuldu - Son Dakika

Öğrencilerin şiirlerinden kitap oluşturuldu

7 saat önce

Ereğli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma Günü'nde öğrencilerin kaleme aldığı ve şiirleri kitap haline getirdi.

Öğrencilerin şiirlerinden kitap oluşturuldu, System.String[]

Ereğli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma Günü'nde öğrencilerin kaleme aldığı ve şiirleri kitap haline getirdi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Bozhane mevkisinde bulunan bir kafede gerçekleştirilen kitap dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada, 137 öğrencinin Cumhuriyet Bayramı'nda yazdıkları şiirleri Cumhuriyet şiirleri kitabı, Uzun Mehmet'i Anma Günü'nde yazdıkları şiirlerin de Uzun Mehmet şiirleri kitabı olarak bastırıldığını söyledi.

Hatıraları geleceği taşımak istediklerini anlatan Posbıyık, "Çocuklarımızın emeklerinin o güzel şiirlerinin yer aldığı bu kitabın onları da çok mutlu edeceğine bütün kalbimle inanıyorum. Cumhuriyet ve Uzun Mehmet şiirleri kitabı değerlerimizi yeni kuşaklara aktarmak açısından da önemli bir çalışma. Bu kitaplara ruh veren tüm öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum." dedi.

Kitap dağıtımları Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Başkan Posbıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy ve meclis üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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