Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Sınav Heyecanı

Öğrencilerin Sınav Heyecanı

1 saat önce

Edirne Bahçeşehir Kolejinde Okula Kabul Sınavı yapıldı.

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Edirne Bahçeşehir Kolejinde Okula Kabul Sınavı yapıldı.

Okul kampüsünde düzenlenen sınava, 4., 5., 6. ve 7. sınıftan yaklaşık bin öğrenci, başarılı olabilmek için ter döktü.

Kolej Müdürü Mahmut Boztürk, sınav öncesinde velilere okullarının eğitim sistemini anlattı.

Türkiye'nin 56 ilinde bulunan 125 kampüsünde 75 bini aşkın öğrenciye eğitim verdiklerini ifade eden Boztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bahçeşehir Koleji, uyguladığı eğitim modelleriyle geleceğin dünyasında fark yaratacak bir nesil yetiştiriyor. Farklı disiplinlerin bir arada kullanılabilmesi için gerekli becerileri kazandıran STEM eğitiminin Türkiye'deki öncülüğünü yapan Bahçeşehir Koleji, tüm kademelerinde uyguladığı STEM+A eğitiminin yanı sıra Çift Dilli Eğitim, Master 6, Master Junior, Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), Kodlama ve Robotik gibi eğitim model ve uygulamalarıyla öğrencilerin bireysel öğrenme stillerine ve çok yönlü gelişimlerine uygun bir eğitim veriyor."

Velilere de bazı tavsiyelerde bulunan Boztürk, özellikle çocukları için seçecekleri okulda, kurum geçmişinin, eğitim uygulamalarının, vizyonun, altyapının, kapasitenin ve insan kaynağının mutlaka iyi araştırılması gerektiğini vurguladı.

Boztürk velilere okullarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:32 Kaynak: AA

Türkiye, Edirne, Bahçeşehir, Güncel
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