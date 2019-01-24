Öğrencilerin Sömestir Tatilinde Kayak Keyfi

Erzincan
'da eğitim gören 7-17 yaş aralığındaki 500 öğrenci, yarıyıl tatilini Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak öğrenerek geçiriyor.
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, kurum bünyesindeki kulüplerde kayak branşı dışında spor yapan 7-17 yaş aralığındaki öğrencilerin kayak sporunu da öğrenmesi için Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kurs açıldı.
Okulların tatil olması fırsat bilinerek açılan kursa yoğun ilgi gösteren öğrenciler, hem kayak öğreniyor hem de tatilin tadını çıkartıyor.
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin başlamasıyla merkezdeki hareketliliğin de arttığını belirterek, "7-17 yaş arası tüm çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik açtığımız kayak kurslarımızı başlattık. İlk etapta şu an 500 çocuğumuza, 7 antrenör nezaretinde kayak temel eğitimi kursları veriyoruz." dedi.
Mumcu, sömestir sonrası da kayak eğitimi için bazı projeleri hayata geçireceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İnşallah yarıyıl tatilinin ikinci haftası ve okullar açıldığında 'Kayak bilmeyen kalması' projemiz ile yaklaşık 2000, 2500 çocuğumuza kayak öğreteceğiz. Kış sporları arasında kayak biraz daha zengin sporu olarak bilinmektedir ama Sayın Valimizin ve ilgili tüm kamu kurum kuruluşlarının duyarlı çabalarıyla açılan kursumuz oldukça ucuz. Geleceğin sporcuları inşallah bu dağdan çıkacak. Merkezimizin Erzincan'da yaşayan tüm bireylere, çocuklarımıza kayak öğreterek bir değer katmasını sağlayacağız."
Kursiyerlerden Ahmet Agah Kartal
da ailesinin kendisini karne hediyesi olarak yarıyıl tatilinde kayak eğitimine gönderdiğini anlatarak, bu vesileyle ilk kez kayak yapmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.
Muhsin Karatepe
ise "İlk kez kayak kursuna geldik. Burası kış turizminin iyi şekilde yaşandığı bir kent, kursumuz da çok eğlenceli geçiyor. Karnem güzeldi, takdir belgesi almıştım, ailem de beni karne hediyesi olarak kayak kursuna gönderdi." dedi