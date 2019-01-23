Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Sosyal Medya'dan Çay Davetine İsmail Erdem'den Sürpriz Cevap

Öğrencilerin Sosyal Medya'dan Çay Davetine İsmail Erdem'den Sürpriz Cevap

38 dakika önce

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, kendisine Sosyal Medya hesaplarından seslenerek çay içme teklifinde bulunan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin Sosyal Medya'dan Çay Davetine İsmail Erdem'den Sürpriz Cevap, System.String[]
Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, kendisine Sosyal Medya hesaplarından seslenerek çay içme teklifinde bulunan öğrencilerle bir araya geldi.

Ataşehir Belediye Başkan Adayı ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Ataşehir'de seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Adaylığının açıklanmasının hemen ardından Ataşehir'de çalmadık kapı bırakmayan ve toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdem'e vatandaşların ilgiside çok büyük.

Başkan Erdem, Ataşehirde okuyan bir Üniversite öğrencisinin çay davetine Twitter üzerinden cevap vererek "Geleceğimizin teminatı siz gençler her zaman önceliğimiz olmuştur, adres ve saati bildirin bir araya gelelim' cevabını verdi.

Akşam saatinde samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada İsmail Erdem öğrencilerle tek tek selamlaşarak onların sorunlarını dinledi. Başkan Erdem Sancaktepe'de gençlere yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Erdem, aynı heyecan ve şevkle bu yatırımların 31 Mart akşamından sonra Ataşehir'de de devam edeceğinin müjdesini vererek; " İlçemizi siz genç kardeşlerimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sancaktepe Belediyesi'nde geleceğimizin teminatı gençlere yönelik eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında yaptıkları çalışmalar hakkında gençleri bilgilendiren Başkan Erdem;"Sizler milli ve manevi değerlere sahip çıkarak bu ülkeyi daha ileriye taşımak için çok iyi donanımlı olmalısınız. Eğitimse eğitim, kabiliyet ise kabiliyeti geliştirme, sporsa spora destek, sanatsa sanatın birçok alanında sizler daha iyi yetişeceksiniz" diyerek, gençlerin kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirmelerini istedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:12 Kaynak: İHA

Ataşehir, Sancaktepe, İsmail Erdem, Politika
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