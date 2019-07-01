Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya satışta
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Öğrencilerin sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya satışta

1 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde, lise öğrencileri tarafından yapılan sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya satışa çıkarıldı.

Öğrencilerin sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya satışta, System.String[]
MERSİN'in Silifke ilçesinde, lise öğrencileri tarafından yapılan sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya satışa çıkarıldı.
Taşucu Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Durmuş Tezcan Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte sürat teknesi yapmak için kolları sıvadı. Uzunluğu 5.10, genişliği ise 1.78 metre olarak imal edilen teknenin yapım aşamasında 1'i kız 19 öğrenci görev aldı. Tüm hesaplama ve planlamaları öğrenciler tarafından gerçekleştirilen, 9 aylık çalışma sonucunda da tamamlanan 5 kişi kapasiteli tekne, ilçe merkezinde açılan stantta sergilendi.
Harici motor ile hareket edebilen 'First Craft 17' isimli tekne 7 bin 500 Euro'ya satışa çıkarılırken, öğrenci Sezgin Özkan, zımparasından koltuklarına kadar teknenin her aşamasında yer aldıklarını söyledi.

- Silifkemersin
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:23 Kaynak: DHA
Silifke, Taşucu, Güncel
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