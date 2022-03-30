ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI

30.03.2022 17:18

GAZİANTEP'te ilkokul öğrenciler arasında çıkan tartışma, velilerin de karıştığı silahlı kavgaya dönüştü.

GAZİANTEP'te ilkokul öğrenciler arasında çıkan tartışma, velilerin de karıştığı silahlı kavgaya dönüştü. Olayda öğrenci velisi Selçuk Ç. (45) kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla yaralandı.

Olay, öğleden sonra Osmangazi Mahallesi'ndeki Aslı Alevli İlkokulunda meydana geldi. İddiaya göre, okuldaki bir grup öğrenci arasında sınıfta oyun oynadıkları sırada tartışma çıktı. Çocukların haber vermesiyle gelen velileri arasında tartışma başladı. Velilerin okulun dışında taşan tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Okul önündeki kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşun, öğrenci velisi Selçuk Ç.ye isabet etti. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler Selçuk Ç'yi ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı

ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI
ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI
ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI
ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI
ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI
ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI
ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI

YORUMLAR
500
Gaziantep'te veliler arasındaki silahlı kavgada bir kişi yaralandı Gaziantep'te veliler arasındaki silahlı kavgada bir kişi yaralandı Kartal'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı Kartal'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI - Son Dakika


Son Dakika
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:14 Ukrayna, yürüttüğü operasyonda çok sayıda Rus askerinin öldüğünü belirtti
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:43 Depremzedelere AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil'den olay sözler: Şov yapmaya gelmişler
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 17:37:55. #1.11#
SON DAKİKA: ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement