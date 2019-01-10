Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Tasarımları Ülke Genelinde Proje Afişi Olarak Kullanılacak

Öğrencilerin Tasarımları Ülke Genelinde Proje Afişi Olarak Kullanılacak

17 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 'Bir Destansın Sen Anadolu' adlı eTwinning Projesi kapsamında hazırladıkları tasarım, ülke genelinde proje afişi olarak kullanılmaya değer görüldü.

Öğrencilerin Tasarımları Ülke Genelinde Proje Afişi Olarak Kullanılacak, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 'Bir Destansın Sen Anadolu' adlı eTwinning Projesi kapsamında hazırladıkları tasarım, ülke genelinde proje afişi olarak kullanılmaya değer görüldü.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Mücadelenin 100'üncü yılında gençlerin milli ve manevi değerlerini yaşayarak tanımasına yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Bu bağlamda okuldan yapılan açıklamada, "Osmaniye'nin Toprakkale Yolbulan-Baştuğ Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İlker Özer ve Samsun'un Canik Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İlknur Birer ile öğrenciler arasında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Milli Mücadelenin 100. yılının öneminin daha iyi kavranılması, milli ve manevi değerlerimizin yaşayarak öğrenilmesi için ortaklaşa başlatılmış Haziran ayında tamamlanacak olan 'Bir destansın sen Anadolu ' adlı eTwinning projesine katıldık. Oluşturduğumuz ekip ile faaliyetlere devam etmekteyiz. Proje kapsamında düzenlenen yarışmada okulumuz öğrencilerinin tasarladığı afiş Çanakkale destanının ruhunu tam anlamıyla özetlemiş ve tüm ülke genelinde proje afişi olarak kullanılmaya değer bulunmuştur. Emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:02 Kaynak: İHA

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