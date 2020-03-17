Öğrencilerin tasarladığı 'sensörlü dezenfektan' cihazı ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerin tasarladığı 'sensörlü dezenfektan' cihazı ilgi gördü - Son Dakika

Öğrencilerin tasarladığı 'sensörlü dezenfektan' cihazı ilgi gördü

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde özel bir okulda bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde 7'nci sınıf öğrencileri tarafından koronavirüse karşı geliştirilen 'sensörlü dezenfektan' cihazı ilgi gördü.

Öğrencilerin tasarladığı 'sensörlü dezenfektan' cihazı ilgi gördü, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde özel bir okulda bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde 7'nci sınıf öğrencileri tarafından koronavirüse karşı geliştirilen 'sensörlü dezenfektan' cihazı ilgi gördü.

Keşan'da özel bir okulda, bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde 7'nci sınıf öğrencilerince koronavirüse karşı 'sensörlü dezenfektan' cihazı yapıldı. Cihazın çalışma aşamasının yer aldığı görüntüler, okulun Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Emre Topaloğulları tarafından sosyal medya hesabına yüklendi. Görüntüler, kısa sürede beğenilip, içinde robotik parçalar üreten uluslararası bir firmanın da bulunduğu çok sayıda hesapta paylaşılarak ilgi gördü.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Emre Topaloğulları, "Dersimiz genellikle teknoloji ağırlıklı işlendiğinden, dersimizde gündem ve teknoloji görüşmelerimizi öğrencilerimizle sürekli yapıyoruz. Yine dünyanın gündeminde olan koronavirüs nedeniyle derste kendi aramızda neler yapabileceğimizi konuştuk. Öğrencilerimizle beraber böyle bir fikir ortaya çıktı. Kendi düşüncelerimizle elimizden geleni yaptık. Ortaya böyle güzel bir proje çıktı. Bir mikro denetleyiciye yapmak istediğimiz kodları yükleyerek ve yapmak istediğimiz işlemleri birleştirerek istediğimiz projeyi düzenleyebiliyoruz" dedi.

'DEZENFEKTANA DOKUNMADAN, SENSÖR ALGILIYOR'

Cihazın, mesafe sensörüyle çalıştığını ifade eden Topaloğulları, "Nesne veya bir uzaklık gördüğü zaman program motorlara komut veriyor. 90 derecelik bir açıyla motorlara güç uygulanıyor ve motorlar çalışıyor. Mesafe sensörü 20 santim yakınlığında bir obje gördüğünde motorlar 90 derecelik açıyla çalışıyor. Böylece dezenfektanın butonuna da basılmış oluyor. Bu sayede de elimize dokunmadan dezenfektan gelmiş oluyor. Koronavirüse karşı etrafa dokunmamız ve kendimizi korumamız gerekiyor. Biz de bunu en aza indirgemek istedik. Dezenfektana dokunmadan mesafe sensörüyle algılanarak bunun yapılabileceğini düşündük. Sensörle bu işi yaptık" diye konuştu.

'3 MİLYONUN ÜZERİNDE İZLENMİŞ'

Emre Topaloğulları, cihazla ilgili sosyal medyada yayınladıkları videonun çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, paylaşılarak, 3 milyonun üzerinde izlendiğini dile getirdi. Topaloğulları şunları söyledi: "Bizim böyle bir tahminimiz yoktu. Videoyu koronavirüs etiketleriyle paylaştık. Ama bizim için güzel duygular. Şöyle bir mesaj verebiliriz, 'geleceğin dili kodlama'. Kodlamayı da herkesin öğrenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Genelde yurt dışı hesaplarında bu video çok yayıldı. Altına çok fazla Türk bayraklı yorum yapılmış. Bu bizi gururlandırdı. Yaptığımız mikro denetleyicinin markası videoyu resmi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Oradan gördüğümüz 2 milyonun üzerinde izlenme almış. Birçok hesapta daha paylaşılmış. Gördüğümüz kadarıyla 3 milyonun üzerinde izlenmiş. Halen daha paylaşılıyor ve izleniyor. Geri dönüşler de oluyor. Kodları isteyenler oluyor. Biz açık kaynak kodlarını sosyal medyadan da paylaşıyoruz."


Koronavirüs, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:08 Kaynak: DHA
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