Öğrencilerin tercih merakı bir tık ötede - Son Dakika

Öğrencilerin tercih merakı bir tık ötede

Öğrencilerin tercih merakı bir tık ötede Eskişehir'deki üç üniversitesinin oluşturduğu platformu ile öğrenciler tercih döneminde aradıkları her şeyi bilgisayar başında bulabilecek 'Tercihim Eskişehir'in tanıtım toplantısı yapıldı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Öğrencilerin tercih merakı bir tık ötede

Eskişehir'deki üç üniversitesinin oluşturduğu platformu ile öğrenciler tercih döneminde aradıkları her şeyi bilgisayar başında bulabilecek

'Tercihim Eskişehir'in tanıtım toplantısı yapıldı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal;

"Yapılan platformda öğrencilerimiz tam bilgiye erişecekler"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in üç üniversitesinin bir araya gelerek oluşturduğu 'Tercihim Eskişehir' platformu ile öğrenciler tercih döneminde aradıkları her şeyi bilgisayar başında bulabilecek.

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) tehdidine karşı birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında önemli tedbirler alındı. Türkiye'nin öğrencisiyle kenti Eskişehir'in, alanında öncü üç üniversitesi olan; Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, tercih dönemindeki üniversite adayları için tek platformda bir araya geliyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nun ortak girişimleri ile tercih dönemine sayılı günler kala hızlı bir atılımla yapılandırılan Tercihim Eskişehir (www.tercihimeskisehir.com) platformunda yer alacak buluşma ve söyleşilerin tamamı, çevrimiçi olarak beş farklı başlıkta gerçekleştirilecek. 28, 29 Temmuz ve 4,5,6 Ağustos 2020 tarihlerinde 250 çevrimiçi oturumun gerçekleştirileceği Tercihim Eskişehir platformu; Çevrimiçi Akademisyen Söyleşileri, Çevrimiçi Öğrenci Buluşmaları, Çevrimiçi Kariyer Danışmanlığı, Çevrimiçi Kampüs Söyleşileri ve Zirve Konuklarıyla Çevrimiçi Buluşmalar başlıklarında, gençlerin en heyecanlı ve unutulmaz süreçlerinde onlara destek verecek.

Tercihim Eskişehir'in tanıtım toplantısı yapıldı

Tercihim Eskişehir'in tanıtım toplantısı ise bugün yapıldı. Anadolu Üniveristesi'nde düzenlenen toplantıya; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu katıldı.

"Yapılan platformda öğrencilerimiz tam bilgiye erişecekler"

Toplantıda konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerin zor bir süreçten geçtiğini ve verecekleri kararların geleceklerini etkileyeceğini ifade ederek, "Adaylarımız için zor bir dönemden geçiyoruz. Tercih dönemi onların geleceklerini etkileyecek. Meslek yaşamlarını ve normal yaşantılarını etkileyebilecek bir süreç bu süreçte sanırım öğrenci adaylarımızın en çok ihtiyaç duyduğu donanımlı bilgi ve doğru bilgi. Günümüzde gençlerimize baktığımızda, sadece kaliteli eğitim değil, aynı zamanda bu kaliteli eğitimi alacağı mekanlara, şehirlere ve yerleşkelere de önem veriyorlar. Bu bağlamda değerli rektör hocalarımızın destekleri ile başlattığımız bu projede, her ne okumak istiyorsan, tıp fakültesinden mühendislik fakültesine, hukuk fakültesinden işletme, iktisat, iletişim fakültesine kadar Eskişehir'de var olduğunu, Eskişehir gibi bir huzur, barış ve eğitim şehrinde beraberinde kaliteli bir eğitim de alabileceklerini bütün Türkiye ve adaylarımıza duyurmak istiyorum. Bu platformun temel amacı da bu. Tanıtım filminde de gördük ve heyecanlandık. Çünkü böyle bir girişim hakikatten Eskişehir'imizde ilk defa yapılan bir şey ve bu üç üniversitemizin sinerjisi, ilişkileri ve birlikte çalışmaları ile çok kısa bir sürede hayata geçti. Yapılan platformda öğrencilerimiz; tam bilgiye erişecekler. Eskişehir'deki üniversitelerimiz tarafından öğrencilerimize açılan toplam 163 tane programımız var. Ön lisans ve lisans programı bunlar. Dolayısıyla her bir programında tanıtımı yer alacak. Oturdukları yerden hem şehri tanıyacaklar hem de şehirde yaşama, okuma imkanlarını görecekler. Bir taraftan da okumak istedikleri bölümün muhatapları ile doğrudan canlı iletişim ile bilgi alacaklar" dedi.

"Eskişehir'in üç güzide üniversitesi olarak öğrencilerimizi Eskişehir'de okumaya davet etmenin mutluluğu içerisindeyiz"

Eskişehir'in yaşam açısından çok güzel bir kent olduğunu ifade eden ve bir öğrenci kenti olduğunun altını çizen ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, "Eskişehir'in üç güzide üniversitesi olarak öğrencilerimizi Eskişehir'de okumaya davet etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Projede yer almaktan da çok mutluyuz. Biliyorsunuz Eskişehir öğrenci şehri olarak tanınan bir şehir. Dolayısıyla öğrencilerimizi Eskişehir'e davet etme konusunda zorlanmıyoruz. Çünkü Eskişehir kaliteli akademik yaşamı ve ortamı barındıran bir şehir. Eskişehir her şeyden önce ulaşım ağının ortasında yer alan bir şehir. Öğrencilerin barınma olanakları açısından en zengin yerlerinden biridir. Aynı zamanda Eskişehir'de öğrencilerimiz boş zamanlarını geçirebilecekleri, farklı aktiviteler yapabilecekleri alanlara sahiplerdir" diye konuştu.

"Hem sizler açısından, hem aileleriniz açısından hayırlı olmasını diliyorum"

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ise Eskişehir'de öğrencilere her türlü imkan sunulduğunu söyleyerek, "Geleceğinizi şekillendirmek üzere vereceğiniz kararların hem sizler açısından, hem aileleriniz açısından hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle Eskişehir'in öğrenci kenti olduğunu her türlü imkanı sunabildiğini ifade ederek sizleri Eskişehir'deki üç üniversiteden birine, bizlerin öğrencisi olarak görebilmeyi dilediğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Eskişehir eğitimin üssü ve bir nevi eğitimin de başkenti"

Son olarak konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ise ailelerin çocuklarını güven içerisinde Eskişehir'e gönderebileceklerini aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimiz biraz önce hocalarımızın ifade ettiği gibi bir milyon kişilik pay ile bir öğrenci şehridir. Bu anlamda eğitimin üssü ve bir nevi eğitimin de başkenti olarak ifade edebileceğimiz bir şehrimizdir. Sadece öğrencisiyle değil, gerek kamu gerek de özel sektör yatırımlarıyla aslında tüm vatandaşları ile beraber eğitimde bütünleşmiş, hem hal olmuş ve harmanlanmış bir şehir. Bu anlamda öğrencilerimiz ve üniversite adayı kardeşlerimiz için de çok önemli bir avantaj sağlayacak bir şehirden bahsediyoruz. Hatta gençlerimizin bir üniversiteyi tercih etmesinde ne kadar sebep varsa, bu sebepleri karşılayan her şey Eskişehir'de mevcut. Bu anlamda aileler, çocuklarının güven içerisinde okuyacağı, akademik, sosyal ve kültürel olarak kendilerini geliştirebilecek bir şehir ve kaliteli bir üniversiteyi Eskişehir'de bulabileceklerine inanıyoruz."

Öğrencilerin tercih merakı bir tık ötede

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 01:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilerin tercih merakı bir tık ötede - Son Dakika
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