İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji projeleri TÜBİTAK'ın Türkiye finallerinde yarışacak - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji projeleri TÜBİTAK'ın Türkiye finallerinde yarışacak

02.04.2021 11:56
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji projeleri TÜBİTAK'ın Türkiye finallerinde yarışacak, System.String[]

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, 8 ayrı dalda 12 proje ile TÜBİTAK'ın Türkiye finallerinde yarışacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, 8 ayrı dalda 12 proje ile TÜBİTAK'ın Türkiye finallerinde yarışacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) 248 yıllık birikimi, bilimin ışığını eğitime sunmaya devam ediyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, proje temelli eğitim anlayışını, TÜBİTAK yarışmasındaki başarılarıyla da gösteriyor. 63 projesi ile bölge finallerinde sergilenme aşamasını geçen öğrenciler, bilimsel vizyonun değerini pekiştiriyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, 8 ayrı dalda projeleriyle Türkiye finallerinde yarışacak. Psikoloji, coğrafya, biyoloji, fizik, kimya, yazılım, Türk dili ve edebiyatı ve tarih alanında geliştirilen projelerde, İTÜ'nün akademisyenleri de yol gösterici oldu. Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven, Doç. Dr. Burcu Özsoy, Doç. Dr. Ali Görkem Yılmaz gibi alanlarının önemli temsilcileri, varlıklarıyla genç zihinlere kılavuz oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Celal Şengör, "Bilimi, ifadeleri gözlemle kontrol edilebilen ve yanlışlanabilen bir düşünce sistemi olarak tanımlıyoruz. Bu bilimsel yaklaşım, özgür düşünce ile buluşunca projeler oluşur. TÜBİTAK yarışmaları, düşünmeyi, üretmeyi teşvik eder. Bizler de bu teşvike destek olabilirsek, yarınımız daha güçlü olur." ifadelerini kullandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinin hayata dokunan içeriklerle sağladığı başarı, danışman öğretmenleri kadar, aileleri ve sınıf arkadaşlarını da gururlandırdı.

Bölgelerinde ödül alan ve Türkiye birinciliği için yarışacak 12 örnek proje şöyle:

" İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Giresun Kampüsü öğrencisi Buğra Kemal Korkut, psikoloji alanında 'Kovid-19 döneminde lise öğrencilerinin teknoloji bağımlılıkları ile psikolojik sağlamlıkları arasındaki ilişki' projesiyle 1. oldu. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çanakkale Biga Kampüsü öğrencisi Ecem Rabia Kaplan, 'Bursa'daki yapılaşma biçimi ve şehir dokusunun kentsel ısı adalarına etkisi' projesiyle coğrafya alanında 1. oldu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Eryaman Kampüsü öğrencileri İsmail Şenay ve Asrın Deniz Akdal, kimya alanında geliştirdikleri 'Ekmekteki kimyasal katkı maddeleri yerine küf önleyici doğal bir alternatif: defne yaprağı' projeleriyle 1'inciliğe layık görüldü. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ataşehir-1 Kampüsü öğrencisi Caner Yılmaz, 'Dijital biyoloji laboratuvarı' projesiyle biyoloji alanında 1'inciliği kazandı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acıbadem Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Dilara Demirkılıç ve Nil Öztürk, 'Kuantum nokta ve likit lens modifiyeli organik solar panel' projesiyle fizik alanında 1. oldu. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Alperen Gazioğlu, yazılım alanında 'Pyhton Opencv ile maske denetimli kapı' projesiyle 2'nciliği aldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bursa Özlüce Kampüsü öğrencileri Ceren Çelik ve İlknur Aklan, 'Boyutlandırılmış betimlemelerin içinde yaşamak' projesiyle Türk Dili ve Edebiyatı alanında 2. oldu. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Halkalı Atakent Kampüsü öğrencisi Su Kaya, 'Dünya gözümün önünde' projesiyle coğrafya alanında 2'nciliğe layık görüldü. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi - Kerime İrem Pıçaklı ve Ömer Yüksek, Fizik alanında geliştirdikleri 'Açısal momentumun korunumu yasasının uzay egzersiz aletleri üzerinde kullanımının incelenmesi' projesiyle 3. oldu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Ayşenur Duman ve Simay Büşra Gers, Tarih alanında geliştirdikleri 'Teknolojide şehrimin tarihi mekanlarını yaşatmak' projeleriyle 3'üncülüğü kazandı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Mustafa Berkay Karademir ve Baransel Tağmaç Dolak, yazılım alanında geliştirdikleri 'Yapay zeka ve makine öğrenmesi ile sporcu analizi 4.0' projesiyle 3'üncülüğe oldu. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çanakkale Kampüsü öğrencisi Kemal Eren Kızıl, biyoloji alanında geliştirdiği 'Yapay zeka kullanarak kıymanın kokuşma analizini yapan android tabanlı bir elektronik burun geliştirilmesi' projesiyle 3'üncülüğü elde etti."

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji projeleri TÜBİTAK'ın Türkiye finallerinde yarışacak
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji projeleri TÜBİTAK'ın Türkiye finallerinde yarışacak
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji projeleri TÜBİTAK'ın Türkiye finallerinde yarışacak

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji projeleri TÜBİTAK'ın Türkiye finallerinde yarışacak - Son Dakika


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