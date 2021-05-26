Öğrencilerin uluslararası eğitim için takip etmesi gerekenler - Son Dakika

ISEWorld, öğrencilerin yurt dışı eğitim süreçlerinde yapmaları gereken hazırlıklara dair önemli detaylar paylaştı.

ISEWorld'den yapılan açıklamaya göre, IB (Uluslararası Bakalorya -Uluslararası Diploma) ve AP ( Advanced Placement ) lise müfredat sistemleri eğitimde liderliği ele geçirmiş durumda bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre merkezli eğitim kuruluşu IBO ( International Baccalaureate Organization - Uluslararası Diploma Organizasyonu ) programlarını Türkiye'nin bilinen Anadolu Liselerinde uygulanmaya başlandı. İstanbul'daki Vefa Lisesi bunun en önemli örneklerinden bir tanesi oldu. Türkiye'de 50'nin üzerinde özel lise ve 5'in üzerinde devlet lisesinde bu programlar mevcut.

ISEWorld'ün uzmanları sadece özel okullara değil, Anadolu liselerine de bu konuda yönlendirici eğitimler veriyor. Bu eğitimlerde IB programında öğrencilerin hangi 3 yüksek ve 3 standart seviye dersleri seçmeleri gerektiği, bir tez niteliğinde olan essay kompozisyonlarını nasıl oluşturacakları, ve TOK adı verilen projelerin neler olabileceği, nasıl bir portfolyo hazırlanması gerektiği gibi adımlar da mevcut bulunuyor. Notlar 45 üzerinden değerlendiriliyor ve 45 üzerinden 45 alan dünyada 60 öğrenci bulunuyor.

AP (Advanced Placement - İleri Düzey) programlarının sahibi ise Amerika'nın en iyi üniversiteleri tarafından zamanında liselerdeki müfredatı daha ileri düzeye taşımak için kurulmuş New York merkezli College Board kuruluşu olarak biliniyor. ISE World ile Türkiye'ye TED Rönesans Koleji'nin ev sahipliğinde düzenlenen bir tanıtım etkinliği ile Türkiye'ye giriş yapan College Board şu anda Koç Lisesi, Robert Koleji gibi okulların dışında bir çok özel ve devlet okulunda uygulanır hale geldi. ISEWorld Advanced Placement (AP) programlarını konusunda yaptığı tanıtımlar ile bir çok öğrenci AP Eğitim Program derslerini aldılar. 5 üzerinden değerlendirilen sınavlar sonucunda iyi notlar alarak belgelerine sahip oldular.

College Board'un sahip olduğu Advanced Placement - AP Sisteminde öğrenciler istedikleri dersleri seçebiliyorlar. Her bir dersin AP programı olduğu için öğrenci üniversitede okumak istediği bölüme yönelik dersleri seçerek hedefine doğru ilerliyor. Örneğin tıp okumak isteyen öğrenci, AP Calculus dediğimiz matematik, AP fizik, AP kimya, AP biyoloji derslerini alıyor ve buradan aldığı notları üniversiteye gönderiyor. Bu sistemin seçenekli olması öğrenciler arasında AP'nin daha popüler olmasını sağlıyor.

IB'de ise okula büyük bir rol düşüyor. Okuldaki rehber öğretmenler ile akademik konu öğretmenleri bir arada çalışmak ve öğrenciyi doğru adımlar ile yönlendirmek zorundalar. Örneğin alacağınız yüksek seviye 3 adet ders öğrencinin kariyer hedefi dersleri olması gerekiyor. Bunun dışında okuldaki tüm eğitim kadrosu IB ile iç içe olması gerekiyor ve bu amaçla da ISE World'ün, IBO'nun IB Akademik Koordinatörler için düzenlediği eğitimlere de katılmaları gerekiyor.

Yurt dışı üniversite başvurusu

ISEWorld uzmanlarının Türkiye'den Amerika'nın Harvard, Yale, Kanada'nın Toronto Üniversitesi, British Columbia Üniversitesi, İngiltere'nin Oxford, LSE gibi üniversitelerine en fazla öğrenciyi yaptığı danışmanlık ile kayıt ettirebilmesinin sırrı aslında doğru bir eğitim planlamasından geçiyor. Öğrencinin eğitim planlaması 8. sınıfta başlamalı, 9. sınıftan itibaren ise Uluslararası Bakalorya, College Board Advanced Placement dışında kalan A-Level, Matura gibi eğitim sistemlerini de dikkate alarak iyi bir eğitim planlaması yapılması gerekiyor.

Her öğrenci bugün Standford üniversitesine, Cambridge veya İtalya'nın Bocconi üniversitesine gitmek istiyor ve doğru bir eğitim planlaması ile bu mümkün olabiliyor. ISEWorld olimpiyatlara hazırlanan atletler gibi, iyi bir planlama ve disiplin ile bunu gerçekleştirebiliyor. Sadece öğretim ve eğitim kısmı değil, spor ve sanatın da yer aldığı bir planlama, en önemlisi ise öğrenciyi de motive ve ikna etmek, özellikle annelerden çocuklarınını yetkinliklerini dinleyerek, anlayarak bu yapılabiliyor. Bugün Google, Tesla, Facebook gibi uluslararası şirketlerde çalışan Türklerin buralara gelmesi bu şekilde mümkün olabiliyor.

Lise eğitiminde yurt dışını tercih etmek

Bu konu öğrencinin hedefleri, neler yapabileceği, atması gereken adımları atıp atamayacağı ve en önemlisi bu aşamalarda anne ve baba desteği olup olamayacağı ile ilgilidir. Öğrencilerin her yıl seçmeleri olan kültürlerarası lise değişim programlarına (KUDEP) katılarak bir yıl yurt dışında okumaları ve döndüğünde ise yıl kaybı yaşamadan bir üst sınıfa devam etmeleri aslında öğrenciye hem akademik hem sosyal gelişim anlamında bir çok artı sunmaktadır. Öğrenciler bu programlarda kendi ayaklarının üzerinde durmayı, sorumluluk almayı, en şaşırtıcı olanı ise anne ve babalarının hayatlarındaki önemini anlayarak bakış açılarını değiştirmeyi öğrenmektedirler. Farklı bir kültürü tanımak, o kültüre kendi kültürünü tanıtmak öğrencileri hayata bir çok acıdan bakmayı öğretmekte ve birden fazla vizyon kazanmalarını sağlamaktadır.

İlk adım olarak öğrencilerin okullarındaki rehber öğretmenlere gitmesi gerekiyor. Öğrenci bu işlemi erken aşamada yapması gerekiyor. Eğer bir kültürlerarası lise değişim programı düşünülüyorsa KUDEP veya MEBEX gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen programlar tercih edilebilir. Eğer yurtdışında üniversite düşünülüyorsa, o zaman uzman ve yetkin bir danışman ile lisenin birinci sınıfından itibaren çalışmaya başlanması gerekiyor. Artık sadece okul değil, hafta sonları ve yaz aylarınız da planlı olmalı. Yaz aylarının planlanması demek, sürekli ders çalışmak değil, öğrencinin çok iyi yaptığı, tutkusu olan alanlarda çalışmaya başlamasıdır. Bir öğrencinin tutkusunun nasıl keşfedilmesi gerektiği ise, gerçek bir uzman ile mümkün olmaktadır.

Başarı için dönüşüm

En son ve en önemli terminoloji ise "transform" yani dönüşmektir. Öğrenciyi bugüne kadar duyduğu, bildiğini sandığı, taraf olduğu yanlışlardan arındırmak, ve sonra doğru yolu göstererek olması gereken kişiliğe doğru dönüşmesini sağlamaktır. Bu konuda bir danışmanın, rehberlik öğretmenin, ISEWorld'ün en önemli ekibini anne ve babalar, hatta evdeki kardeşler oluşturmaktadır. ISE World'un sınırlı sayıda kontenjanı olsa da, bu konuda eğitim verdiği rehberler ile çalışarak bu dönüşümü çocuklar için gerçekleştirebilmek mümkün oluyor.