Öğrencilerin Üniversite Kurduğu Ücretsiz Gardıroptan İsteyen İstediğini Giyiyor

Öğrencilerin üniversite kurduğu ücretsiz gardıroptan isteyen istediğini giyiyor
Öğrencilerin hayata geçirdiği proje hem ihtiyaç karşılıyor hem de paylaşım yapılmasını
Yoğun ilgi gören proje çevre illerdeki üniversitelere de örnek oldu
KOCAELİ - Kocaeli
'de üniversite öğrencileri tarafından "Gardırop" adı verilerek kurulan ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin ihtiyaç fazlası kıyafetlerini bıraktığı mağazada herkes istediği kıyafeti ücretsiz bir şekilde alabiliyor. Öğrenciler arasındaki paylaşım duygusunun gelişmesini sağlamak amacı ile oluşturulan proje çevredeki üniversitelere de örnek oluyor. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
'nde bir araya gelen öğrenciler, öğrenciler arasındaki paylaşım duygusunun gelişimini sağlamak amacıyla açtıkları bir sosyal medya hesabı üzerinden ücretsiz kıyafet alışverişi yapıla ilen bir platform oluşturdular. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği projenin geliştirilmesi için harekete geçen öğrenciler, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Oktay Koç'un koordinatörlüğünde kampüs içinde üniversite yönetiminin desteği ile bir mağaza kurdular. KOÜ Gardrop isminin verildiği mağaza öğretim görevlisi ve öğrencilerin ihtiyaç fazlası kıyafetlerini mağazaya başlaması ile hizmete sunuldu. Haftanın 5 günü boyunca açık kalan ve kıyafetleri kontrol eden bir görevlinin bulunmadığı KOÜ Gardrop'tan öğrenciler, istediği kıyafeti ücretsiz bir şekilde alabiliyor.
Proje diğer üniversitelere de örnek oldu
Haftanın belirli günlerinde KOÜ Gardrop'a gelerek temizlik ve düzenleme çalışmaları yapan gönüllü öğrencilerin yürüttüğü projede mağazada sürekli bekleyen bir görevlinin bulunmaması dikkat çekiyor. Öğrencilerin özgür bir şekilde birbirileri ile paylaşımda bulunmalarını sağlamak amacı ile kurulan proje sayesinde okulda üşüyen öğrencisinden acil bir davete katılması gereken akademisyenine kadar herkes Gardrop'tan istediği kıyafeti alabiliyor. Öğrencilerin yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği proje çevre illerdeki üniversitelere de örnek oluyor. Çeşitli illerden gelen öğrenci ve yöneticiler, projeyi kendi üniversitelerinde de hayata geçirmek için KOÜ Gardrop'u inceliyorlar.
"Burada bizim amacımız öğrenciler arasında sosyal etkileşimi ve duyarlılığı geliştirmek"
Öğrencilerin de desteği ile projenin hayata geçmesini sağlayan öğretim görevlisi Doç. Dr. Oktay Koç, "Bu projemizi aslında biz sosyal medya üzerinden yaklaşık 2 buçuk yıl önce öğrenci arkadaşlarla birlikte başlattık. Yine bir kış zamanıydı. O dönem itibariyle de okulumuza toplumun farklı kitlelerinden gelen öğrenciler olduğu için değişik senaryolar görme durumunda kalıyorduk. Bunun üzerine sosyal medya da bir kıyafet değişim hareketi başlatmak istedik. Kendimize orijinal bir düşünce olarak bunu yapmak istedik. Dolayısıyla biz bu öğrencilerin karşılıklı olarak birbirlerine sosyal duyarlılıklarını arttırmak, sosyal sorumluluklarını geliştirmek, diğeriyle birlikte yaşama kabiliyetini desteklemek açısından böyle bir proje geliştirmiş olduk. Yaklaşık 3 yıl oldu. Sosyal medyadan çok ilgi görünce, 'Sabit ve kapalı bir yerde bir mağaza tarzına getirip öyle bir konsept üretim buraya taşıyabilir miyiz' diye tartıştık arkadaşlarla birlikte. Sonra bunun gerçekleşmesi söz konusu oldu Burada bizim amacımız aslında öğrenciler arasında sosyal etkileşimi ve duyarlılığı geliştirmek, bir nebzede olsun diğerine katlanma arzusunu, diğeriyle birlikte yaşama arzusunu teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi.
"Durumu iyi ya da kötü ayrımı yapmadan hepimiz yararlanabiliriz" Türkiye
'nin çeşitli illerindeki üniversitelerden gelen öğrencilerin ve yetkililerin projeyi incelediklerini ifade eden Gardırop projesinde gönüllü olarak görev alan öğrencilerden Zehra Gönül, "Oktay Hocamız 'Projede yer alır mısınız' diye sorduğunda biraz düşündük ama burada yerimizin olması gerektiğine inandık. Çünkü çok büyük bir proje olduğunu düşünüyorum. Her hafta gelip rutin kontrollerini yapıyoruz. Bu projeden herkes yararlanabilir. Özellikle zaten bunun duyurusunu sosyal medyadan yaptık. Bu projenin amacı rahatlıkla girsin, çıksın. Aslında yardım gibi düşünmeyelim de bir mağaza gibi, alışveriş. Bırakıyorsunuz, alıyorsunuz. Herkes hür iradesiyle girebilir buraya, hiçbir şekilde kamera kaydı yok. Kesinlikle durumu iyi ya da kötü ayrımı yapmadan hepimiz yararlanabiliriz" diye konuştu.
"Çevredeki üniversitelerden de buraya talep var"
KOÜ Gardrop'tan aktif olarak yararlanan öğrencilerden Kazım Karaca
, acil bir kıyafete ihtiyacı olduğunda proje kapsamında kurulan mağazadan yararlandığını belirterek, "Öncelikle Oktay Hocamıza ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim bu konuda. Gördüğünüz üzere biz bir şekilde bunlardan yararlanıyoruz. Umuttepe'de havalar soğuk oluyor. Burada montlar var. Kolay bir şekilde montlara ulaşabiliyoruz. Beden söz konusu olduğunda ise zaten akşama kadar okulda kalıyoruz, geri gelip bırakabiliriz. Önemli bir işimiz çıktığında, akşam davete gideceğimiz zaman, burada kullanabileceğimiz özel kıyafetler de var takım elbise tarzında. Onları kullanabiliyoruz. Çevredeki üniversitelerden de buraya talep var. Belki projemiz onlara örnek olacak ve onlar da uygulamaya başlayacak" şeklinde konuştu.